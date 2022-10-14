法能源巨擘傳為俄軍機供燃料 遭提告戰爭罪同謀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎14日綜合外電報導）法國能源巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies Group）據傳為轟炸烏克蘭的俄國軍機提供燃料，熟知案情人士今天表示，有兩個 非政府組織已經以「戰爭罪同謀」對道達爾提起訴訟。

法新社報導，總部設於法國的Darwin Climax Coalition和烏克蘭組織Razom We Stand昨天向正在調查戰爭罪行的國家反恐檢察官遞狀。

法國「世界報」（Le Monde）8月報導，道達爾能源集團持有部分股權的一個俄羅斯天然氣田，被利用來為攻擊烏克蘭境內目標的俄軍轟炸機提供燃料。

根據法新社見到的訴狀，道達爾被控「持續開採特摩卡爾斯托弗耶（Termokarstovoye）天然氣田」，提供俄國政府「犯下戰爭罪所需的必要資源」。

特摩卡爾斯托弗耶天然氣田由Terneftegaz這家企業開採營運。而據道達爾去年財報，它持有49%的Terneftegaz股份，其餘51%股份由俄羅斯天然氣公司諾瓦泰克（Novatek）持有；道達爾又持有諾瓦泰克19.4%股份。

「世界報」報導出爐後，道達爾聲稱已於7月18日把在Terneftegaz持有的股份出售給諾瓦泰克。

根據「世界報」報導，這座天然氣田開採時產生的凝析油，這是在開採天然氣時產生的一種液態烴，藉由管線送往諾瓦泰克位於普羅夫斯基（Purovsky）的一座處理廠，之後再透過鐵路運到西伯利亞南部城市鄂木斯克（Omsk）煉製成航空燃油。

報導引述來自金融資訊商路孚特（Refinitiv）的數據指出，這些航空燃油被送往烏克蘭邊境附近的俄國空軍基地。

人權觀察組織（Human Rights Watch, HRW）和國際特赦組織（Amnesty International）指控部署於基地的俄國空軍中隊攻擊平民，包括發動3月16日的烏克蘭港市馬立波（Mariupol）劇院空襲案，據信導致數百人身亡，國際特赦組織稱犯下「戰爭罪」。

道達爾駁斥這些指控，稱俄國的合作夥伴向它們證實，並沒有提供燃油給俄國軍機對烏克蘭發動空襲。

道達爾今天「斷然駁斥『世界報』於8月報導、調查機構全球見證（Global Witness）編造的所有毫無根據指控」。

道達爾還稱，油田生產的所有不穩定凝析油都「出口運往國外」，因此不可能被用來做為俄國軍機燃油。面 對戰爭罪同謀的指控，道達爾說「無法接受」、「毫無根據」且構成「誹謗」。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111014