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IMF成員國強烈呼籲結束俄烏戰爭 俄阻撓公報發布

2022/10/15 15:23
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）的指導委員會主席卡爾維諾說，IMF成員國今天幾乎全體一致呼籲俄羅斯結束烏克蘭戰爭，稱俄烏衝突是加劇通膨與拖慢全球經濟成長的單一最大因素。

同時擔任西班牙經濟部長的卡爾維諾（Nadia Calvino）在記者會上說，俄羅斯在國際貨幣金融委員會（International Monetary and Financial Committee）開會時再度從中阻撓，導致IMF無法對發布聯合公報達成共識。

路透社報導，卡爾維諾說，俄烏衝突導致糧食與能源供應不穩定、物價攀升、引發金融穩定風險，會中呼籲結束戰爭的聲浪比IMF與世界銀行（World Bank）4月召開會議時強烈。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）說：「單從人類、實際與客觀的角度來看，很清楚的是必須止戰。結束戰爭。這是讓全球經濟好轉最直截了當的辦法。停止戰爭。」

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也呼應喬治艾娃的看法，葉倫在另一場記者會上說，在思索經濟因應措施時，「顯而易見，現在最重要的是，各界都同意俄羅斯應該終止在烏克蘭的戰爭」。

卡爾維諾說，由於俄羅斯反對成員國要求停止戰爭的呼聲，國際貨幣金融委員會只能發布主席聲明，並說內容反映了成員國對許多經濟議題的強烈共識。

這份聲明也呼籲各國中央銀行努力穩定物價，財政政策應優先保護弱勢群體，別讓他們受到生活成本上升的衝擊。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1111015

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