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煉油業危機暫無解 法國總工會表決繼續罷工

2022/10/15 17:51
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（中央社巴黎15日綜合外電報導）法國石油巨擘道達爾能源集團煉油廠員工為爭取調薪已罷工數週，帶頭發起罷工的強硬左派法國總工會（CGT）代表克羅（Fabien Cros）今天表示，工會經表決，決定繼續罷工。

法新社報導，道達爾能源集團（TotalEnergies）受到來自法國政府的壓力，要盡快解決這場罷工危機，昨天在巴黎郊區的企業總部與4個工會代表會面協商，其中2個工會隨後宣布與道達爾能源達成初步加薪協議。

經過近6小時協商，法國民主工會聯盟（CFDT）和法國管理聯盟－管理人員總會（CFE-CGC）的代表表示，他們支持加薪7%、並提供3000歐元至6000歐元（約新台幣9萬4000元到18萬7000元）獎金的提議。

但法國總工會卻下了談判桌，並矢言繼續罷工。法國總工會代表安托尼奧利（Alexis Antonioli）說，這次協商只是「做做樣子」，道達爾能源的提案「差遠了」。

這場罷工始於9月27日，造成道達爾能源的煉油廠和儲油庫停擺，全法國面臨燃料短缺；且在聯合大罷工呼聲愈來愈高的情況下，演變成法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府的危機。

路透社報導，儘管法國政府強制徵召關鍵的煉油廠員工回到工作崗位，讓石油供應恢復，但全國仍有近1/3的加油站面臨供應問題。

根據法國能源部的數據，法國目前仍有28.5%的加油站出現供應問題，但已較13日的29.1%及12日開始徵召工人時的30.85%略微下降。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1111015

馬克宏
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