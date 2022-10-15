遭控對俄供武打烏 伊朗再度駁斥

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（中央社德黑蘭15日綜合外電報導）伊朗遭到指控，供應俄羅斯的武器「用於烏克蘭戰爭」，伊朗外交部今天對此再度予以駁斥。

法新社報導，基輔和許多西方盟友指控，莫斯科近數週運用伊朗製無人機攻擊烏克蘭。歐洲聯盟17日在盧森堡召開外交部長會議時，預料將就此商討。

伊朗外交部在聲明中指出，外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）「強調伊朗伊斯蘭共和國不曾，也不會提供任何用於烏克蘭戰爭的武器」。

阿布杜拉希安與葡萄牙外長克拉維尼奧（Joao Gomes Cravinho）通話時表示：「我們認為對此一危機兩造提供武器會拖延戰事…我們不曾，也不會認為戰爭是正確途徑，不管在烏克蘭或阿富汗、敘利亞或葉門，都是如此。」

阿布杜拉希安昨天與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）通話時重申，伊朗在這場進行近8個月戰爭中保持中立的官方立場。

他說：「我們與俄羅斯進行國防合作，但是有關我們對烏克蘭戰爭的政策就是，不對衝突兩造提供武器、停止戰爭並且使人民不再流離失所。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）10日表示，俄羅斯使用伊朗無人機攻擊烏克蘭數個城巿的能源基礎設施。

基輔上個月以疑似對俄交付武器為由，決定將對德黑蘭外交關係顯著降級。伊朗對此回應，這項決定是由「無的放矢的外媒文宣趨動」。

美國9月對一家遭控幫助伊朗對俄交付用在烏克蘭戰場無人機的公司，祭出制裁。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1111015