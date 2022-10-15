更多編輯台推薦新聞：
林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原
生活

林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊
文化

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者
兩岸

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／俄軍濫炸烏克蘭、中共20大前北京現反習標語、邊境解封...
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

遭控對俄供武打烏 伊朗再度駁斥

2022/10/15 19:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭15日綜合外電報導）伊朗遭到指控，供應俄羅斯的武器「用於烏克蘭戰爭」，伊朗外交部今天對此再度予以駁斥。

法新社報導，基輔和許多西方盟友指控，莫斯科近數週運用伊朗製無人機攻擊烏克蘭。歐洲聯盟17日在盧森堡召開外交部長會議時，預料將就此商討。

伊朗外交部在聲明中指出，外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）「強調伊朗伊斯蘭共和國不曾，也不會提供任何用於烏克蘭戰爭的武器」。

阿布杜拉希安與葡萄牙外長克拉維尼奧（Joao Gomes Cravinho）通話時表示：「我們認為對此一危機兩造提供武器會拖延戰事…我們不曾，也不會認為戰爭是正確途徑，不管在烏克蘭或阿富汗、敘利亞或葉門，都是如此。」

阿布杜拉希安昨天與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）通話時重申，伊朗在這場進行近8個月戰爭中保持中立的官方立場。

他說：「我們與俄羅斯進行國防合作，但是有關我們對烏克蘭戰爭的政策就是，不對衝突兩造提供武器、停止戰爭並且使人民不再流離失所。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）10日表示，俄羅斯使用伊朗無人機攻擊烏克蘭數個城巿的能源基礎設施。

基輔上個月以疑似對俄交付武器為由，決定將對德黑蘭外交關係顯著降級。伊朗對此回應，這項決定是由「無的放矢的外媒文宣趨動」。

美國9月對一家遭控幫助伊朗對俄交付用在烏克蘭戰場無人機的公司，祭出制裁。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1111015

阿布杜拉希安
美官員：俄購自伊朗無人機擬用於烏戰場 頻傳故障
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
沙烏地供烏129億元人道援助 王儲與澤倫斯基通話