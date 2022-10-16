拜登聲援伊朗抗議 德黑蘭當局斥干涉國家事務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜拜16日綜合外電報導）伊朗女子艾米尼（Mahsa Amini）遭警方關押後死亡，在全國各地引發抗議潮，美國總統拜登（Joe Biden）表態支持抗議後，德黑蘭當局斥責拜登干涉伊朗國家事務。

拜登昨天評論艾米尼上月16日死亡所引發一連數週的反政府抗議。他說，伊朗人民上街抗議的勇氣，讓他很驚訝。

伊朗學生通訊社（ISNA）今天報導，外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表示：「拜登昨天透過支持暴動，干涉伊朗國家事務…近幾天，美國政府拚命嘗試利用多種藉口，煽動伊朗境內的騷亂。」

這波抗議構成伊朗1979年革命後最嚴重的挑戰之一，示威行動遍布全國各地，一些人高喊要最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）去死。

維權人士說，抗議群眾昨天仍不顧當局將近一個月來的鎮壓，在大街小巷和大學校園疾呼反對神權領袖。

總部位於挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights）上傳的影片顯示，伊朗東北部的國內第2大城麥什赫德（Mashhad）出現抗議，示威者大喊「教士滾開」，還有駕駛狂按喇叭。

「伊朗人權」上傳的影片也顯示，艾米尼的家鄉、西北部庫德族地區城市薩蓋茲（Saqez）的商家大罷工。從社群媒體上另一段影音還可看到，有女中學生在庫德斯坦省（Kurdistan）首府薩南達治（Sanandaj）街頭高呼「女性、生命、自由」等口號。

中部伊斯法罕市（Isfahan）和東南部也傳出抗議。

路透社無法獨立驗證上述影片真偽。過去一個月來，伊朗手機和網路服務經常中斷，網路監督組織NetBlocks通報，昨天抗議開始前又傳大規模斷網。

伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）昨天指出，已有233人死於這波騷亂，其中包括32名未成年人和26名維安部隊成員。該機構還在網路貼文中說，超過7000人在112座城鎮和約70家大學的抗議行動中被捕。

傷亡名單上包括數名少女，促使人們呼籲發動更多抗議，要讓這個伊斯蘭共和國倒台。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111016