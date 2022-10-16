法國將為烏克蘭訓練2000名戰士 並支援防空系統

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）昨天接受「巴黎人報」（Le Parisien）訪問時表示，法國將在國內為烏克蘭訓練2000名軍人。

法新社報導，勒克努稱，這些戰士將「被納入我們的部隊幾個星期」。他又說將有3個層次的訓練：一般戰鬥、「烏克蘭方面所提特定需要，例如後勤」，而後是訓練烏軍如何使用西方盟國提供的防衛物資。

勒克努稱，這會在嚴守規定的情況下完成，他說：「這不會以交戰的形式進行，因為我們並未處於戰爭狀態。我們是在協助一個與俄羅斯處於戰爭狀態的國家。」

勒克努說，法國還將提供烏克蘭「響尾蛇」（Crotale）防空系統，但沒有具體說明有多少套。他說，這個數字「正在與烏克蘭方面一起確認」，並強調「讓他們能夠保衛自己的天空非常重要」。

勒克努表示，除了已提供的18套凱撒（Caesar）機動火砲系統，法國還可以另外再提供基輔6套，同時也在研究捐贈地對地飛彈的可能性。凱撒可以精準打擊40公里外的目標。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日表示，巴黎將提供雷達、各類系統和飛彈給烏克蘭。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111016