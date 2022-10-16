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俄羅斯貝爾哥羅德州遭新砲擊 當地官員：至少4傷

2022/10/16 22:26
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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯和烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州官員今天表示，當地遭到新砲擊，至少4人受傷。該州近來多次遭砲火攻擊。

法新社報導，貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）今天在通訊軟體Telegram發文說：「貝爾哥羅德遭砲擊，同一家庭有3人受傷。」葛拉特卡夫在訪視這個家庭後發文。

其中2人送醫治療。

葛拉特卡夫在另一則發文中說，他的政府獲報在貝爾哥羅德州有20多個家庭遭砲火波及。「一位祖父受傷腦震盪」。

調查重大犯罪的俄羅斯調查委員會今天表示，貝爾哥羅德市通報約16起爆炸。

貝爾哥羅德市距離烏克蘭邊界約40公里，人口約33萬人，過去較少遭砲火攻擊，不同於周遭地區。

昨天當地的一座油庫遭砲火擊中。

貝爾哥羅德繼13日遭攻擊後，14日一處變電站遭砲擊，導致電力中斷。

昨天傳出2名槍手在貝爾哥羅德州的俄軍訓練基地殺害11人，這些人志願前往烏克蘭打仗。俄羅斯國防部稱這是一起「恐怖」攻擊。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111016

葛拉特卡夫
遭烏克蘭飛彈攻擊 俄羅斯貝爾哥羅德油庫起火燃燒 俄國邊境公寓遇襲 與烏克蘭互相指責是對方所為
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