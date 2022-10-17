國際刑警組織：犯罪活動日益複雜 應共同合作打擊犯罪

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第90屆國際刑警組織（Interpol）大會將於18至21日在新德里舉行，Interpol祕書長史托克（Juergen Stock）（左）17日在記者會上表示，不能給予台灣觀察員的地位。右為印度中央調查局特別局長辛哈（Praveen Sinha）。中央社記者林行健新德里攝 111年10月17日

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（中央社記者林行健新德里17日專電）國際刑警組織祕書長史托克在一場記者會上強調，在犯罪活動日益複雜之際，國際共同打擊犯罪合作非常重要，特別在金融犯罪、網路犯罪、兒童犯罪、非法捕魚、恐怖活動等方面。

第90屆國際刑警組織（Interpol）大會將於18至21日在新德里舉行，地主國印度的中央調查局（CIB）今天舉辦記者會，由特別局長辛哈（Praveen Sinha）與史托克（Juergen Stock）共同主持，說明這次大會主要議題。

中央社記者提問，台灣缺席Interpol是否影響國際共同打擊犯罪合作及即時資訊分享，以及台灣警察有無可能參與Interpol活動？史托克答稱，Interpol從1984年起認定組織內的唯一中國代表是中華人民共和國，台灣是中國的一部分。

史托克說：「中國是Interpol的會員，Interpol不能在大會中給予台灣觀察員地位。」

他補充，Interpol在1984年即已做出相關安排，讓Interpol部門能與中國、台灣警察單位透過Interpol的管道交換資訊。

雖然如此，史托克在回答其他問題時，多次提及在犯罪活動日益複雜之際，國際共同打擊犯罪合作的重要性，特別是在金融犯罪、網路犯罪、針對兒童犯罪、非法捕魚、恐怖活動等方面。

根據印度主辦單位的資料，今年的大會約有來自195個會員國的2000名執法單位代表與會，包括部長級官員。

Interpol於1923年在奧地利維也納成立，為世界上規模第二大的國際組織。台灣在1984年中國大陸申請入會後，就被迫退出，目前台灣與Interpol無任何直接接觸。（編輯：黃自強）1111017