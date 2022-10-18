日企難脫離中國供應鏈 但研究緊急時應對風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）地緣政治風險促使多國企業減少對中國的依賴。據報導，日本企業若供應鏈脫離中國，將大幅增加產品成本，而且它們也很需要中國市場。日企當前希望繼續在中國經營，但出現風險時能有所因應。

日經中文網今天報導，本田（HONDA）今年夏天展開一項重大的供應鏈重組計畫，探討用盡可能少的中國製造的部件製造乘用車和摩托車的可能性。

報導說，中國是世界上最大的汽車和其他車輛市場。本田在中國的全球汽車銷售占比高於30%，今後中國作為主要收入來源的政策會保持不變。但是本田正在抓緊估算從東南亞等其他地區採購的成本，「本田並不是提倡現在去中國化，而是直面中國的風險，從正常情況下制定一個緊急的準備計畫」。

切斷中國供應鏈的影響有多大？據報導，如果日本從中國進口的80%零部件與產品中斷2個月，日本不僅無法生產家用電器、汽車和樹脂，而且也無法生產服裝和食品。價值約53兆日圓的生產值將消失，相當於日本每年國內生產毛額（GDP）10%的金額消失。

報導說，日本與中國的經貿關係緊密。2020年日本從中國進口占總額的26%，這比美國和其他國家的占比要大。

根據供應鏈研究企業Owls Consulting Group（東京港區）的數據，若家用電器和汽車等80種主要產品停止從中國進口，改為日本國內生產或從其他地區採購，將使成本每年增加13.7兆日元；轉嫁到單個產品上，日本的個人電腦的平均價格將上升50%，智慧手機將上升20%。

報導指出，這些價格上升程度比日本現在由於烏克蘭危機和其他因素造成的通貨膨脹率要大很多。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，美中對立加劇等國際情勢變化，也讓日企不得不注意相關風險。日本經濟新聞9月對100名日本企業家進行調查，96%的人表示關注台海的突發事件；82%的日本企業家「有」或「正在考慮」針對實際突發事件的業務連續性措施。

報導指出，當前，日本從原材料的上游到產品組裝的下游，都與中國緊密地聯繫在一起。今後似乎要求日本企業在平常情況下擴大中國業務，同時又要建立一個在緊急情況下不依賴中國的供應網路。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111018