伊朗向俄運無人機 美和盟國將在聯合國提案討論

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（中央社紐約18日綜合外電報導）烏克蘭稱俄羅斯取得伊朗無人機違反聯合國安理會決議後，外交官員說，美國、英國與法國計劃在今天的聯合國安理會閉門會議上，提案討論伊朗據稱向俄羅斯交運武器一事。

不願具名的外交官員說，這3國也認為這類交運武器行為違反聯合國安理會第2231號決議，他們跟理事國說將要求聯合國官員簡報此事。

另外，根據路透社今天看到的一封信件，烏克蘭已邀請聯合國專家查看俄羅斯違反聯合國決議，出動攻擊烏克蘭目標但遭擊落的伊朗無人機。

俄羅斯昨天向烏克蘭出動數十架無人機或無人飛行載具，在烏克蘭首都基輔擊中能源基礎建設並造成5人死亡。

烏克蘭表示，這些無人機是伊朗製的見證者-136（Shahed-136）攻擊無人機，發射後會朝目標巡航，之後再快速俯衝、撞擊目標引爆。烏克蘭因為俄羅斯使用伊朗製無人機，今天欲與伊朗斷絕外交關係。

伊朗否認向俄羅斯提供無人機，克里姆林宮尚未發表評論。華府則稱伊朗否認交運無人機是謊言。

伊朗的兩名高階官員與兩名外交官告訴路透社，伊朗除了提供俄羅斯更多無人機之外，也已承諾提供俄國地對地飛彈。

路透社報導，伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）曾率兩位伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）高級官員以及一位最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）官員與俄羅斯會談，討論交運武器問題，雙方於10月6日達成協議。

五角大廈今天表示，目前無可證明外傳除了無人機外，伊朗還承諾向俄羅斯提供地對地飛彈的消息。發言人賴德（Patrick Ryder）空軍准將在記者會上說：「我現在沒有任何資訊可證實。」

根據今天發給安理會理事國的信件，烏克蘭駐聯合國大使說：「我們希望邀請聯合國專家盡早訪問烏克蘭，視察已尋獲的伊朗製無人機，以利執行聯合國安理會第2231號決議。」

這封日期標註為10月14日的信件提到，見證者與遷徙者（Mohajer）系列無人機8月底交運到俄羅斯時，烏克蘭與主要西方強權認為這違反了第2231號決議。這項決議認可2015年的伊朗核子協議。

伊朗與6大強權達成的核子協議，限制了伊朗的濃縮鈾活動，讓伊朗更難發展核子武器，同時解除了經濟制裁。

根據這項決議，對伊朗祭出的常規武器禁運令實施到2020年10月。在前總統川普執政下，儘管美國努力說服延長武器禁運令，但聯合國安理會否決，讓伊朗得以恢復武器出口。川普2018年讓美國退出伊朗核子協議。

然而，烏克蘭跟美國都主張，這項決議仍包括對飛彈與相關技術祭出的限制，將實施到2023年10月，可涵蓋到無人機等先進軍事系統的出口與採購。

烏克蘭在信中說，「遷徙者與見證者無人機都符合」2023號決議中明定的特徵，「因為它們飛行距離都能達到或超過300公里」。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1111019