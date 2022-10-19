日經產大臣拋新邏輯 重啟核電有助減緩日圓走貶

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本經濟產業大臣西村康稔10月18日說，讓核電機組重啟運轉，「也能成為（因應）日圓走貶對策」。日媒報導指出，用核電來因應日圓貶值是一種「新邏輯」。

日本共同社報導，西村康稔表示，重啟一座核電機組運轉，就可以減少進口約100萬噸用來發電的液化天然氣（LNG），「減少LNG進口就能改善（貿易）收支並減緩日圓貶值」。

他進一步說：「在首要考慮安全性的同時，獲得（核電廠）所在地的理解並重啟，這也能成為日圓貶值對策。」

受到烏克蘭情勢及日圓走貶影響，LNG價格持續高漲，導致日本境內電費及瓦斯費調漲。日本產業界也出現要求核電機組重啟運轉，作為解決物價高漲的對策之一。

報導指出，發展核電的主要考量本來是確保能源穩定供應和減碳，用來因應日圓貶值是一種新邏輯。日本政府今年8月提出檢討新設、增設及延長核電機組運轉年限時，就已令人感到唐突，這次的新邏輯似乎也有待詳細說明。

西村還表示，將利用日圓貶值的情況，推動協助中堅企業及中小企業出口產品，也將致力促進海外企業對日投資。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111019