土耳其不實資訊法上路 在野黨申請撤銷爭議條款

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡19日專電）土耳其不實資訊法上路，公開散布誤導性資訊將面臨1到3年徒刑。反對人士憂心這部措辭不明的法律，將成為政府打擊異己的工具。在野黨共和人民黨成員昨天表示，已向憲法法院申請撤銷相關法條。

土耳其國會13日深夜通過不實資訊法後，土國刑法增列一則新條款規定，「散布涉及國內、外安全、公共秩序及總體福祉的不實資訊，以在大眾中製造焦慮、恐懼或恐慌」者將面臨1到3年徒刑。匿名社群用戶發布「誤導性資訊」刑期加重1/2。

不實資訊法昨天經官方公報公布後，正式成為法律。

主要在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）曾承諾，他的政黨將向憲法法院申請廢除整部新法。同黨國會議員阿勒泰（Engin Altay）昨天向憲法法院提交申請撤銷刑法新規後說：「專制政權打擊假新聞並不是因為他們對事實或真相懷抱熱情，而是因為他們希望在確立真相方面取得壟斷地位。」

土耳其政府聲稱為了打擊「社群媒體中的假新聞、不實訊息、挑釁及私刑」，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）所屬的正義發展黨（AKP）及右翼盟友民族行動黨（MHP）提出不實資訊法案。

若干人權組織及土耳其的西方盟友表示，這部法案對「錯假或誤導性訊息」的定義模糊，法院可能會做出不同的詮釋，使法案成為懲罰異己的工具。

土耳其通過不實資訊法後，引發社會各界抨擊，其中不乏媒體組織、經濟學家及科學家。

正義發展黨除了駁斥相關指控、稱新法有其必要外，也表示這部法律目的在於保護每個人不會在社群媒體上受不實指控。不過，由於土國將於明年中舉行大選，批評人士憂心，這項法律將進一步限縮對艾爾段及其政府的批評。

英國「金融時報」（Financial Times）13日指出，批評人士將新法稱為「審查法案」並示警，艾爾段如今已經大幅限縮言論自由，最新法令將進一步緊縮批評他的空間。

他們說，土耳其這項法律措辭模糊的程度，與俄國將烏克蘭戰爭稱為「特殊軍事行動」相去不遠，舉凡經濟狀況到內政外交政策，土國政府將能夠以此威脅任何拒絕採用「官方論述」者。

由25個國際新聞自由組織組成的團體上週發表聯合聲明表示，這項法律將由「高度政治化」的司法機構負責，法律將導致大規模審查和自我審查，並使政府進一步控制公共辯論。

基里達歐魯稱，艾爾段想藉此使腐敗指控銷聲匿跡。

土耳其右翼好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）將新法形容為「怪物傑作」，並質疑新法將如何落實，謊言要如何定義？真相要如何確立？哪個機構監控不實訊息？

經濟學家擔心「對經濟數據提出質疑」一舉將被視為散布不實訊息。數名土耳其知名學者稱通貨膨脹的官方數據遭操縱，並提供替代指標後，已經被執政黨官員指控造假。

知名地震學家戈呂爾（Naci Gorur）也示警，這部法律甚至可能影響他及同事向民眾說明地震相關風險的能力。

在土耳其，侮辱總統或國家構成刑事犯罪可被判入獄。長期以來，言論自由倡議人士總與土耳其政府意見相左。

2002年11月上台的艾爾段對傳統媒體的支配地位可謂空前。近年來，他祭出更多措施，透過對社群媒體公司施以嚴格條款來限制網路自由。

即使每年有數千人因為在網路發文被捕，但是推特及YouTube仍然是記者、學者及反對派政治人物公開表達意見的重要空間。如今新法上路，批評人士憂心將危及這類自由表述。（編輯：陳惠珍）1111019