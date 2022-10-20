刑事局長李西河專文登愛爾蘭媒體 籲INTERPOL納台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）愛爾蘭網路媒體Gript今天刊登刑事警察局局長李西河專文，呼籲國際刑警組織（INTERPOL）納入台灣，以共同打擊國際犯罪、合作有效應對日益複雜多元的犯罪型態 。

INTERPOL第90屆大會18至21日在印度新德里舉行。台灣雖積極爭取，今年依然未獲邀參加；秘書長史托克（Juergen Stock）17日在記者會宣稱，INTERPOL認定台灣是中國一部分、無法給台灣「觀察員」地位。台灣方面已對相關發言表示高度遺憾與嚴正不滿。

李西河在專文指出，網路普及與隨之而來的線上金融服務讓犯罪集團有機可乘，並透過複雜多元的詐騙手法及隱密迅速的跨國洗錢管道，增加犯罪偵查難度。

李西河援引統計數據，指出台灣2021年全年詐欺被害金額高達新台幣56億1千餘萬元；當各國皆面臨新型態的跨國網路詐騙犯罪，只有國際合作，才能精準打擊和防治。

李西河強調，台灣警方多年來不遺餘力打擊相關跨境犯罪，包括2021年與越南警方共同查獲詐騙集團及不法所得共計越南盾32億9200萬元（約新台幣419萬8324元），以及2020年與蒙特內哥羅、2021年與土耳其聯合破獲多起結合跨境詐欺與人口販運的集團犯罪，特別是在蒙特內哥羅合作案，雙邊警方共同查獲犯嫌92人、2000多名被害人，財損金額高達新台幣6億3278萬餘元，凸顯打擊犯罪需要各國合作。

犯罪手法不斷演化，查緝經驗因此更顯可貴。李西河表示，台灣警方願意分享成功破案經驗、與各國夥伴交換情資，以共同阻絕禍害於境外、打擊境內犯罪組織，讓全球更安全。

駐愛爾蘭代表處指出，台灣是國際警政社群重要一員，具高度意願與優異能力為國際共同打擊犯罪作出貢獻，INTERPOL不應受中國蠻橫阻撓，排除台灣參與INTERPOL。

駐處同時呼籲愛爾蘭政府與台灣警方建立合作機制，從台、愛雙邊共同打擊犯罪開始，一起為全球安全環境作出貢獻。（編輯：陳正健）1111020