日本北海道船難屆滿半年 持續搜索失聯6人

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（中央社東京23日綜合外電報導）今年4月在日本北海道知床半島海域發生觀光船沉沒事故，到今天已屆滿半年，由於船上搭載26人中仍有6人下落不明，海上保安本部及當地警方持續在事發海域沿岸進行搜索。

日本放送協會（NHK）報導，這艘載有船組員及旅客共26人的觀光船，今年4月在知床半島海域沉沒，已知造成20人死亡、仍有6名旅客下落不明。

第1管區海上保安本部及警方為了尋求有助找到失蹤者的線索，10月21日起再度在知床半島前緣處沿岸進行密集搜索。

今天受到沿岸附近浪高影響，無法派遣潛水人員等人進行搜索，但只要天候恢復正常的話，將分海陸兩路進行搜索。

10月21日及22日的兩天搜索中，總計尋獲16個像是骨頭的物體，接下來將交由相關單位進行DNA鑑定。

由於事故至今屆滿半年，在當地的斜里町公所設置的獻花台，可以看到來此民眾獻花悼念，期盼能早日尋獲失聯者。

有關追究事故責任的部分，海上保安本部雖然已聽取觀光船公司社長桂田精一的說明，並以涉犯業務過失致死罪進行調查，但在無法確定船難原因的情況下，預料調查時間可能拉長。

作為罹難乘客家人代理人的律師表示，接下來除了向船公司提出損害賠償訴訟外，也不排除將追究國家在這起事故上所應負起的責任。

與此相關，針對這起事故帶來的教訓，為亡羊補牢，日本政府國土交通省已決定一項政策方針，未來將要求經營觀光船等業者，只要船舶行駛在水溫低於攝氏10度的水域，就必須在船上設置救生筏。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111023