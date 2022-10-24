蘇納克當選保守黨魁 將成英國第一位非白人首相

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國前財相 蘇納克 蘇納克小檔案 出生：1980年5月12日 學歷：牛津大學、史丹佛商學研究所畢業 經歷：曾任英國財政大臣、高盛集團分析師、國會議員 對中國外交主張 曾撰文示警俄中威脅跨國海底電纜安全

自稱親華派，英中價值觀有根本差異，需建立成熟而平衡的關係

與前首相特拉斯競爭黨魁時批中國企圖霸凌台灣，承諾保護科技新創業不受中資入侵

擬取法北約成立國際聯盟，應對來自中國的網路威脅 看更多 關閉 今天獲得保守黨內逾100名議員支持，取得角逐黨魁資格，由於他是唯一跨過100位同僚提名門檻的參選人，加上另一候選人摩丹特最後一刻退選，因此蘇納克將自動成為黨魁，即下屆首相。

蘇納克（Rishi Sunak）將成為英國史上首位印度裔首相，也是第一位非白人首相，1980年出生的他（42歲），曾在投資銀行高盛（Goldman Sachs）和2家對沖基金任職，從政後曾擔任財政大臣。

儘管有印度血統，蘇納克的成長與養成卻十足保守黨。他就讀貴族寄宿制的溫徹斯特公學（Winchester School），並在牛津大學攻讀哲學、政治和經濟。

蘇納克今夏曾與現任英國首相特拉斯（Liz Truss）角逐保守黨黨魁，當時他對通膨示警和恪遵財政保守主義的立場不如特拉斯喊減稅討喜，如今在特拉斯毫無章法的襯托下反顯先見之明。

根據保守黨20日發布的黨魁選舉新規則，有意競選的黨籍國會議員需獲至少100位同僚提名，提名於倫敦時間24日下午2時（台灣時間晚間9時）截止。若僅有一位參選人達提名門檻，此人將自動成為黨魁（執政黨黨魁即為首相），不需交由一般黨員投票確認。

保守黨另一位有意角逐黨魁的人選是下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt），但她在最後一刻宣布退出，因此蘇納克自動成為黨魁，將繼任首相。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111024