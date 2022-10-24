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蘇納克將任英相
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摩丹特退選 蘇納克成為英國首位非白人首相

2022/10/24 21:23（10/24 21:48 更新）
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參選黨魁的保守黨下議院領袖摩丹特（右）宣布退選，角逐黨魁大位的前財相蘇納克（左）自動成為新黨魁，也是英國史上第一位非白人首相。（左圖取自facebook.com/rishisunak，右圖取自facebook.com/PennyMordauntOfficial）
參選黨魁的保守黨下議院領袖摩丹特（右）宣布退選，角逐黨魁大位的前財相蘇納克（左）自動成為新黨魁，也是英國史上第一位非白人首相。（左圖取自facebook.com/rishisunak，右圖取自facebook.com/PennyMordauntOfficial）
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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）參選黨魁的保守黨下議院領袖摩丹特宣布退選，同樣角逐黨魁大位的前財相蘇納克

蘇納克小檔案

出生：1980年5月12日

學歷：牛津大學、史丹佛商學研究所畢業

經歷：曾任英國財政大臣、高盛集團分析師、國會議員

對中國外交主張

  • 曾撰文示警俄中威脅跨國海底電纜安全
  • 自稱親華派，英中價值觀有根本差異，需建立成熟而平衡的關係
  • 與前首相特拉斯競爭黨魁時批中國企圖霸凌台灣，承諾保護科技新創業不受中資入侵
  • 擬取法北約成立國際聯盟，應對來自中國的網路威脅
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（Rishi Sunak）自動成為新黨魁，也就是英國新首相。

印度裔的蘇納克也是英國史上第一位非白人首相。

負責黨魁選舉事務的保守黨團「1922委員會」20日宣布選舉新規則，有意爭取黨魁一職的黨籍國會議員需獲至少100位同僚提名，24日下午2時截止。若至當天下午2時止僅有1人達100人提名門檻，則此人將自動成為黨魁（執政黨黨魁即為首相），不需一般黨員投票確認。

摩丹特（Penny Mordaunt）當地時間近下午2時宣布退選。1922委員會（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）隨後宣布蘇納克成為新黨魁。

摩丹特發布聲明指出，很清楚，黨內認為今天就該塵埃落定。她宣布全力支持蘇納克，並指出蘇納克的當選不僅顯示保守黨做出「歷史性」決定，更再次展現保守黨的多元性與人才濟濟。

蘇納克今天上午即獲超過半數同黨國會議員公開表態支持。保守黨國會議員總計有357位，半數為179人；至今天下午1時45分，英國廣播公司（BBC）指出，蘇納克已獲超過190位同僚支持。

保守黨黨魁選舉規則不固定，由1922委員會與保守黨委員會依次商議而定，現行黨章賦予一般黨員投票選出新黨魁的權利。（編輯：陳惠珍）1111024

英國前財相蘇納克任保守黨黨魁，將成為英國第一位非白人首相。（中央社製圖）
英國前財相蘇納克任保守黨黨魁，將成為英國第一位非白人首相。（中央社製圖）
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