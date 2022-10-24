外媒：英國新首相面臨施政經濟難題 蘇納克若上任得展政治手腕

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國前財相蘇納克已獲逾4成保守黨內議員支持，有望24日成為新黨魁及首相。他今夏對通膨的警告與財政保守立場現印證有先見之明，但當前要應對的危機又比先前更深沉。

「紐約時報」指出，過去6週投資人對首相特拉斯（Liz Truss）的大幅減稅和加大舉債卻步，特拉斯的政策引發英鎊狂瀉、政府舉債成本飆升、抵押貸款市場大亂，迫使英國央行不得不介入。特拉斯最後在僅任首相44天後，上週因經濟政策崩盤而請辭。

蘇納克（Rishi Sunak）今夏與特拉斯角逐保守黨魁，當時他對通膨示警和恪遵財政保守主義的立場不如特拉斯喊減稅討喜，如今在特拉斯毫無章法的襯托下反顯先見之明，也讓他有望成為英國第一位非白人首相。

儘管有印度血統，蘇納克的成長與養成卻十足保守黨。他就讀貴族寄宿制的溫徹斯特公學（Winchester School），並在牛津大學攻讀哲學、政治和經濟；成為國會議員前，他在投資銀行高盛（Goldman Sachs）和2家對沖基金任職。

若順利接任首相，蘇納克很可能削減已然捉襟見肘的政府支出；過去兩年在前首相強生（Boris Johnson）內閣任財相期間，蘇納克已把稅務在國家收入的佔比拉至70年新高。儘管經歷短暫的特拉斯內閣，蘇納克當初財相任內幾項政策仍在，包括計劃將公司稅從 19%提高到25%，並將基本所得稅率保持在20%等。

蘇納克有望成為英國第一位非白人首相。（中央社製圖）

蘇納克曾表示他也想減稅，但前提得是通膨先降溫。紐時指出他固然在疫情期間帶領英國經濟度過兩年多的危機，但接下英國首相仍將面臨巨大經濟挑戰。

英國很可能陷入衰退，長期存在的問題包括生產增長低迷、製造業不振及脫歐打亂貿易和勞動力市場。此外強生7月下台，當時蘇納克的請辭是一大轉折點，這也代表保守黨內會有不少反對他的人。

紐時直言無論何人接下英國首相，都將陷入兩難。一方面是有個易暴衝又難搞的保守黨，另一方面又得面對金融市場對公共財政要求嚴格紀律。

倫敦智庫「政府研究所」（Institute for Government）高級研究員魯特（Jill Rutter）表示，特拉斯狼狽下台的襯托雖給蘇納克加分，「但英國當前要的是一位極有手腕的政治家才能度過難關，最大問題在於，蘇納克的手腕夠高嗎」。

在野的工黨磨刀霍霍。黨魁施凱爾（Keir Starmer）呼籲提前大選，他告訴英國廣播公司（BBC）：「英國需藉此快刀斬亂麻。」但有鑑保守黨支持率目前落後工黨近30百分點，勢必不願讓2025年1月的大選提早至當前。

英國廣播公司（BBC）指出，在歐陸看來英國自脫歐後，國會一直宛如「瘋人院」，此外包括俄烏戰爭引發的能源危機、脫歐苦果逐漸浮現及蘇格蘭獨立聲浪再起等，足以讓任何一個已因通膨、物價飛漲焦頭爛額的內閣再陷癱瘓。（譯者：陳亦偉）1111024