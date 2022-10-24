強生宣布退出保守黨魁選舉 蘇納克24日可望成英國新首相

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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）22日緊急返國、角逐執政保守黨黨魁大位的英國前首相強生今晚宣布退選。黨魁熱門人選前財相蘇納克已獲逾4成黨籍國會議員支持，可望24日直接獲宣布為英國新首相。

根據保守黨20日發布的黨魁選舉新規則，有意競選的黨籍國會議員需獲至少100位同僚提名，提名將於倫敦時間24日下午2時截止。若屆時僅一位參選人達提名門檻，此人將自動成為黨魁（執政黨黨魁即為首相），不需交由一般黨員投票確認。

蘇納克（Rishi Sunak）率先於21日達標，目前公開表態支持他的同僚已超過140人，占總計357人的全體保守黨國會議員逾4成。

根據強生（Boris Johnson）今晚的說法，有102位黨籍國會議員支持他回鍋。他曾稱自己再次角逐黨魁是為了國家利益。

但他今晚指出，很遺憾，他發現爭取回歸唐寧街10號首相官邸不是正確的事。

強生發表聲明，提到兩年多前曾帶領保守黨在大選取得強勢多數，他相信自己可望於2024年為保守黨再次帶來勝利，而一旦黨魁選舉進入一般黨員投票階段，他有自信可贏得多數黨員支持。

不過聲明指出，令人遺憾的是，「除非能在國會確保黨的團結一致」，否則首相將難以有效治理。強生坦言，雖然他曾與蘇納克及另一位參選人、保守黨下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）接洽、期待3人能為了「國家利益」團結合作，各方終究談不攏。

強生說，現在最好的作法或許是他宣布棄選並支持勝選者。不過，他疑似再次在發言結尾預留伏筆，指出他有自信能貢獻良多，但「現在」恐怕不是正確時機。

近日曾有親近強生的人士告訴親保守黨大報「每日電訊報」（Daily Telegraph），強生現在試圖回鍋「太早了」，應稍安勿躁，等到明年秋天，保守黨就會被情勢逼到「跪著來求」強生。

因「派對門」等醜聞在7月遭逼宮下台的強生，7月20日任內最後一場國會「首相答問」曾引用電影「魔鬼終結者2：審判日」經典台詞，宣告「後會有期，寶貝」（And hasta la vista, baby），引發各界臆測。

強生在一般黨員之間的人氣至今依然不可小覷，但在國會的支持度明顯遜於蘇納克。下議院至今仍在調查他是否曾就「派對門」應詢時刻意誤導國會。這意味就算他本月順利「回鍋」，可望年底出爐的國會調查結果也有可能迫使他再度卸下首相一職。

儘管強生有國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、外交大臣柯維立（James Cleverly）、運輸大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）等內閣高階官員支持，在因財政、經濟問題而政壇紛亂的英國，多數保守黨國會議員顯然寧願選擇作風相對沉穩的蘇納克。

更何況，蘇納克在今年夏天黨魁選舉期間曾準確預測對手特拉斯（Liz Truss）的財稅、經濟政見可能導致災難。當時批評蘇納克「唱衰」英國的特拉斯，在9月6日上任後，不到50天就被迫宣布下台，成為英國史上最短命首相。

根據多項民意調查結果，過去幾個月以來，在幾位曾競逐黨魁大位的保守黨國會議員及官員之間，蘇納克持續是最獲中間或他黨選民肯定的人選之一；而在保守黨圈子之外，多數選民對強生觀感不佳。

面對不得晚於2025年1月舉行的下一場大選，以及最大在野黨工黨過去數週持續在各項民調勝出保守黨超過30個百分點，把賭注押在不確定是否已「改過自新」的強生、寄勝選希望於「強生2.0」，政治風險恐怕太高。

保守黨黨魁選舉新規則對強生也不太有利：就算跨越100人提名門檻、取得與其他候選人競爭的資格，在進入一般黨員投票階段前，國會議員還可再投票一次，向一般黨員傳達多數國會議員的屬意人選、供黨員參考。考量強生在國會與一般黨員間的人氣差距，這項機制的用意恐怕是不言自明。

另一位參選黨魁的摩丹特目前僅獲不到30位國會議員公開表態支持，但她堅持不退選。她呼籲強生表態支持她，這將有助於集中企圖阻擋蘇納克入主唐寧街的國會議員選票。

蘇納克辭職引發多名官員求去被視為強生7月被迫下台的關鍵因素。（編輯：周永捷）1111024