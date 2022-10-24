世界百大半導體廠韓企僅3家 收益狀況惡化

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國全國經濟人聯合會今天公布市值前百大國際半導體廠經營指標分析結果，原本居冠的三星電子落居第三，落後台積電與美國輝達，且共只有3家韓企擠入前百大，純收益率在chip 4中唯一呈現下降態勢。

韓聯社報導，全國經濟人聯合會（全經聯）以標準普爾Capital IQ為基準列出今年1到9月公司平均市值名列前百大的國際半導體業者，分析相關經營指標，韓企只有三星電子、SK海力士、SK Square等3家業者上榜，且在2018年曾高居第一的三星電子排名也滑落至第3名。

由美國提議籌組的「晶片四方聯盟」（Chip 4）成員中，美國28家業者上榜最多，其次為台灣10家、日本7家。近年快速崛起的中國上榜業者則多達42家。

報告指出，韓國半導體企業排名近年快速下跌，除位居第3的三星電子，與2018年相比，SK海力士從第10名跌至14名，去年底才從SK Telecom分家的SK Square則在短短一年內從80名跌至100名。

韓國企業銷售純收益率從2018年的16.3%降至2021年的14.4%，美國、日本、台灣企業同期則分別成長3.9、2、1.1個百分點。

韓媒money today引述報告指出，韓國企業相較營業現金流的設備投資率在2021年達63.1%，在chip 4中占比最高，但研發投資率卻是4國中最低，僅8.3%。一般專注設計的無廠半導體公司（fabless）研發投資率較高，台、韓主力的記憶體與晶圓代工廠則偏低。

韓國半導體業者的企業法人稅負擔率則是chip 4中最高，2021年達26.9%，較2018年增加1.4個百分點，約是美國（13%）、台灣（12.1%）的2倍；美國在相同期間因稅額減免政策下降3.4個百分點，台灣業者則連續4年維持chip 4最低水準，享有最有利租稅條件。

全經聯指出，韓國半導體業者市值及收益惡化狀況較其他競爭國家更為嚴重，若要維持在業界優勢，有必要像美國一樣提供25%稅額減免等積極措施。

同時在競爭激烈的半導體業界，中國業者來勢洶洶，與2018年相比，2021年年均銷售額成長率達26.7%，是中國以外國家業者成長率（8.2%）的3.3倍之多。

報告分析，中國業者相較規模較小，但受惠於廣大內需市場與政府大力支援，得以快速成長。（編輯：黃自強）1111024