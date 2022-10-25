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新加坡准用輝瑞雙價疫苗 滿12歲者可作為追加劑

2022/10/25 22:24
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（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）新加坡正面臨Omicron新型變異株XBB引起的新一波疫情。星國衛生科學局今天表示，由輝瑞生產的COVID-19雙價疫苗已獲臨時授權，供12歲及以上的民眾作為追加劑使用。

衛生科學局發布新聞稿表示，已在流行病特別採用程序下，臨時授權使用可同時對抗COVID-19原始毒株及Omicron BA.4及BA.5變異株的輝瑞雙價疫苗。

衛生科學局指出，這款疫苗是輝瑞/復必泰信使核糖核酸（mRNA）疫苗的改良版，內含15微克對抗原始毒株及15微克對抗BA.4、BA.5的成分。

這款雙價疫苗將供12歲及以上、已完成基礎劑接種的民眾作為追加劑使用。

在此之前，新加坡於9月批准使用莫德納雙價疫苗，供18歲及以上者作為追加劑使用，本月14日開打。

新加坡衛生部長王乙康日前表示，當地由XBB變異株引起的疫情可能會在比原先預期的時間還早達到高峰。

衛生部先前預估，這波疫情會在11月中左右達到高峰；但數據顯示，最近幾天的新增確診數已有所下降。

據衛生部統計，新加坡今天新增2994人確診，再添3起死亡病例；目前累計207萬784起確診案例，其中1666人病故。

在疫苗接種率部分，新加坡92%人口已完整接種，79%已接種追加劑。星國人口約564萬。（編輯：黃自強）1111025

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