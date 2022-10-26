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西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

2022/10/26 18:57（10/26 19:30 更新）
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今年西班牙遷徙放牧節（Fiesta de la Trashumancia），上千隻羊群第一次「改道」行經馬德里遊客最多的主廣場（Plaza Mayor），景象壯觀。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月26日
今年西班牙遷徙放牧節（Fiesta de la Trashumancia），上千隻羊群第一次「改道」行經馬德里遊客最多的主廣場（Plaza Mayor），景象壯觀。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月26日
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（中央社記者胡家綺馬德里26日專電）西班牙馬德里日前舉行一年一度的羊群遷徙放牧節，由牧羊人帶領上千隻羊群穿越街道和廣場，向放牧傳統致敬並捍衛牧人路權，爭看羊兒的民眾和小朋友擠滿路邊街道，形成可愛景象。

西班牙第29屆羊群遷徙放牧節（Fiesta de la Trashumancia）23日上午在馬德里市中心舉行，約1200隻綿羊和200隻山羊頸上繫著鈴鐺，在牧羊人帶領下，伴隨著穿著傳統服飾的牧人歌舞、奏樂聲，得意地穿行首都街道。

馬德里平日人、車絡繹不絕的主要街道和重要廣場，突然有大批羊群經過，形成傳統放牧與現代都會背景錯置的奇異景象。

在這個別具意義的節日裡，人、車都得乖乖讓路給羊咩咩通行。

和往年一樣，羊群於上午10時30分從田園之家（Casa de Campo）出發，適逢太陽門廣場（Puerta del Sol）施工整修中，必須「改道」行經遊客最多的主廣場（Plaza Mayor），穿行老城區狹小的街道巷弄。

由於今年遷徙路線調整，羊群和牧羊人也穿行了馬德里老城區狹小的古老街道，一旁人們紛紛讓行。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月26日
由於今年遷徙路線調整，羊群和牧羊人也穿行了馬德里老城區狹小的古老街道，一旁人們紛紛讓行。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月26日

根據世界報（El Mundo）報導，有牧羊人打趣說，羊群對於第一次調整過的路線不熟，有些羊因此想要打道回府。記者在主廣場也的確見到一群羊掉頭走回頭路、牧羊人趕緊驅趕牠們繼續往前走的有趣畫面。

羊群在下午1時回到西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles），由市長馬蒂內茲-艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）在市政府前接見牧羊人，接受象徵性的50枚中古世紀錢幣（maravedís），以重現「1418年3月2日協議」。當時馬德里市議會與牧羊人行會達成的「過路費」協定，每1000頭牲畜，牧羊人得支付50枚錢幣，以此換得行經馬德里的放牧權。

羊咩咩魅力之大，羊群穿行路線旁擠滿了好幾排的民眾。許多家長帶著小朋友來看羊，現場滿是幼兒推車。而不論男女老少，只要羊群經過，手機狂拍沒停過。

來自美國邁阿密的艾蜜莉（Emily）告訴中央社記者，她在馬德里工作，今年第一次來參與這個節目，可以在城市裡見到動物，她很喜歡。

來自西班牙北部阿斯特利亞斯（Asturias）自治區的紐利雅（Nuria）一手抱著一歲大的幼兒、一手推著推車說，她在定居馬德里多年，也參與過好幾次遷徙放牧節，今年特地帶兒子來看可愛的羊咩咩。

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遷徙放牧節自1994年開辦，由遷徙與自然協會（Trashumancia y naturaleza）主導，鼓勵牧羊人回歸山牧季移的傳統放牧路線，如今已成為馬德里大人、小孩最喜愛的節慶。

這個節日的創辦主要在向放牧傳統文化致敬，捍衛牧羊人放牧的路權，呼籲政府保護西班牙的放牧路線。牧羊人也強調，粗放畜牧業的遷徙活動，可對抗氣候變遷並保護生物多樣性，放牧路線甚至可防範野火發生，具有極重要的生態意義。（編輯：高照芬）1111026

西班牙羊群遷徙放牧節，羊咩咩和牧羊人所經之處，兩旁民眾莫不人手一機瘋狂拍照、錄影。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月26日
西班牙羊群遷徙放牧節，羊咩咩和牧羊人所經之處，兩旁民眾莫不人手一機瘋狂拍照、錄影。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月26日
西班牙日前舉行羊群遷徙放牧節，穿著傳統服飾的樂隊一路奏樂，伴隨著牧羊人的歌聲和舞蹈，帶領羊咩咩團隊穿越馬德里老城區，氣氛熱鬧。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月26日
西班牙日前舉行羊群遷徙放牧節，穿著傳統服飾的樂隊一路奏樂，伴隨著牧羊人的歌聲和舞蹈，帶領羊咩咩團隊穿越馬德里老城區，氣氛熱鬧。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月26日
「遷徙放牧節」是馬德里大人、小孩最愛的節日，許多家長帶著小朋友來看羊、摸羊，體驗與動物的近距離接觸。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月26日
「遷徙放牧節」是馬德里大人、小孩最愛的節日，許多家長帶著小朋友來看羊、摸羊，體驗與動物的近距離接觸。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年10月26日
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