馬德里COVID露天座泛濫 社區居民與餐飲業者開戰

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特派專欄（中央社記者胡家綺馬德里19日專電）COVID-19疫情在西班牙蔓延時，馬德里政府為搶救餐飲業，准許人行道和路邊停車格被闢為「COVID露天座」。當生活恢復常態，COVID露天座和噪音卻留了下來，社區居民和餐飲業者就此開戰。

COVID-19疫情2020年3月在西班牙蔓延，政府宣布緊急狀態，全國封城、全境封鎖，民眾被禁止到餐廳酒吧內用餐飲。加上全球觀光旅行活動全面暫停，對仰賴觀光客的西班牙餐飲業造成嚴重的經濟衝擊。

西班牙第一波疫情在2020年5月底進入尾聲，為搶救餐飲從業人員生計，馬德里區政府特別採取「新常態」措施，准許業者在不須額外繳稅的例外情況下，將原為人行道和路邊停車格的空間開闢為露天座位區，以此延伸室外營業空間、擴大容納客數。

開放露天座的措施獲得了空前絕後的成功，民眾可安心地在低度感染機率下重返餐館、和親朋好友聚餐會面，餐飲業者也得以重新開張、創造了2700個就業機會，可謂民生與經濟兩面雙贏。

從此，一家家餐館將門前的人行道、停車格占地為桌位，一把把洋傘被撐起有如豎立宣示領土的旗幟，露天座在馬德里的街頭巷尾盤據生根，成為城市的風景，民眾和媒體稱它們為「COVID露天座」（terrazas Covid）。

國家報（El País）報導，馬德里的COVID露天座，在2021年底達到巔峰，共成長了40%。根據馬德里市政府公開的數據，當時整座城市共有將近7000處露天座，桌數從2020年3月的5萬5000張增加到6萬5000張，共可容納20萬名客人入座。

當西班牙逐漸走出疫情，COVID露天座反而變得「泛濫成災」，開始為馬德里居民的生活帶來困擾。尤其，當各大自治區紛紛取消COVID露天座時，馬德里政府為了鞏固餐飲業者的支持，甚至允許露天座營業到凌晨1時30分。

對當地居民來說，最大的困擾是噪音。當酒吧客人在室外飲酒喧囂到深夜，隔壁的住戶們也被吵得夜夜不得安寧。此外，由於西班牙癮君子多，隔天清晨人行道上總留下許多菸頭與垃圾。當生活回歸常態，車流量回籠，被露天座霸占而減少的停車格數量，也為民眾帶來停車不便。

記者所居住的錢貝里（Chamberí）區，是全馬德里擁有最多露天座的社區，整整2年的疫情期間，共增加了將近900處露天座。

同樣住在這區的友人李察（Richard），公寓鄰近街邊，樓下的酒吧受惠於COVID露天座措施，從幾坪大的酒吧變身成為露台餐廳，酒客往往喧嘩到半夜，噪音大到李察無法待在自家陽台，連窗戶都得緊閉，在客廳看電視時才不會受到干擾。

記者對COVID露天座的感情也由愛生恨。最初的確像是一線曙光，總算可以結束餐餐自煮的苦悶生活、和外子與朋友到外頭透口氣；現在則成為一齣荒謬劇，每天下樓舉目所見、散步遛狗所經之處，通通都被暴增的桌椅和陽傘攻占。

餐館經營者若肯用心打造別具風格的露天座，倒也不影響街景；但許多酒吧老板，都是在狗急跳牆的狀況下，急切地搭起圍籬趕著開張，經過兩年來的風吹雨打，有的圍籬倒了、有的洋傘破了，市容也跟著破敗，著實有礙觀瞻。

去年開始，眾多忍無可忍的馬德里社區居民們聯結起來採取行動，除了和餐飲業主溝通談判，也不斷透過鄰里組織協會向市政府陳情抗議。

一邊是社區民眾和選票，一邊是餐飲業和經濟，市政府在與雙方往返斡旋後，去年底宣布了新版的「露天座管制條例」。

新的管制措施自今年2月開始生效。一面允許大部分的COVID露天座繼續維持至明年底，一面則規定拆除部分位在「飽和地帶」的COVID露天座。根據市政府，今年共有2000處露天座會因此消失。

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市政府也針對社區街道噪音污染的高、中、低程度，劃分了特別保護區域，並依此分別規定露天座在淡、旺季時必須結束營業的時間。自本月15日起，餐飲業者進入淡季，位在市中心噪音特別保護區域的露天座，必須在晚間11時結束營業，以還給鄰居們清靜的冬夜。

即使上有措施，李察說，他家樓下的酒吧還是常常違規，桌椅總是擺到超過規定的區域。他打電話向警察申訴，還被警察唸說「你太常打來申訴同一家酒吧囉。」看來，馬德里COVID露天座造成的爭執與紛擾，還會持續到明年。就看明年選舉過後，新的馬德里政府面對人民生活和觀光經濟，如何取捨了。（編輯：林憬屏）1111019