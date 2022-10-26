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人權團體：伊朗安全部隊艾米尼家鄉開槍鎮壓抗議

2022/10/26 21:23
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（中央社巴黎/德黑蘭26日綜合外電報導）庫德族人權團體Hengaw指出，伊朗安全部隊在22歲女子艾米尼家鄉薩蓋茲鎮開槍並且發射摧淚瓦斯，對紀念艾米尼之死的活動進行鎮壓。她是伊朗各地最新一波抗議潮的核心。

法新社報導，總部設在挪威的Hengaw對庫德斯坦地區（Kurdistan）違反人權事件進行觀察，今天表示：「安全部隊在薩蓋茲鎮（Saqez）津丹廣場（Zindan square）對民眾發射摧淚瓦斯並且開槍。」

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因「不當著裝」而遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期間死亡，訴求推翻體制內神職機構的抗議風潮自此席捲伊朗各地。

伊朗今天宣布，對歐洲聯盟的媒體和個人實施制裁，藉以報復歐盟針對伊朗警方鎮壓這波抗議潮而祭出的懲罰性措施。

歐盟於17日對伊朗道德警察和電信部長在內的11名官員實施制裁，指控他們參與鎮壓抗議人士。

伊朗外交部對此作出回應，透過聲明宣布，對歐盟的8個機構、12名個人實施制裁，因為他們「支持恐怖組織」、在伊朗「激發騷亂、暴力和恐怖行徑」。

遭到制裁的包括德國之聲（Deutsche Welle）和法國國際廣播電台（Radio France Internationale）的波斯語頻道、歐洲和法國政治人物，以及任職德國「畫報」（Bild）的兩名個人。

根據聲明，制裁內容包括簽證禁令，以及扣押他們在伊朗司法管轄權下的財產與資產。

在英國因艾米尼之死而制裁伊朗道德警察後數日，伊朗19日也宣布對英國實體和個人實施制裁。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111026

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