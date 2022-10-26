被中國指當間諜關6年 日男出獄返國訴冤屈

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本「日中青年交流協會」理事長鈴木英司2016年在北京遭北京當局以他從事間諜行為羈押，之後遭起訴判刑約6年。他服刑完畢本月11日返回日本，對日媒訴說冤屈與不滿。

日本每日新聞今天報導專訪現年65歲的鈴木英司的內容。鈴木表示，在未經正式逮捕的手續的情況下，他被北京當局羈押在用窗簾遮住的房間長達約7個月，在這之間，他見到陽光僅15分鐘，真的很難熬。

報導說，中國習近平政府2014年以後藉由「反間諜法」、「國家安全法」等的制訂，加強對社會進行統治，嚴格監視外籍人士。2015年起，有在中國的日本人因涉及間諜罪等遭到羈押。

致力於日中青年交流活動的鈴木2016年為了出席論壇訪問北京時，被中國國家安全部當局指控進行間諜行為等，遭到羈押。遭羈押的名義是「監視居住」，但實際上是被關在室內，由2名監控員24小時監控。鈴木形同遭監禁，也未能獲准聘請律師辯護。

在接受調查後，2017年2月北京當局完成逮捕手續，將鈴木移至拘留所。鈴木2017年5月遭到起訴，2020年11月以間諜罪罪名被判6年徒刑定讞。鈴木被關進監獄，長達6年以上生活遭監禁，體重由96公斤遽降至68公斤。

日本放送協會（NHK）今天也報導專訪鈴木的內容。鈴木說：「我根本沒有當間諜的動機，也沒實際從事什麼間諜工作。對於自己遭到逮捕以及判刑，感到相當的不滿。」

鈴木透露，還有一位和他一同被判刑服刑的日本男性，兩人在北京的監獄中曾聊說：「我們到底何時才能出獄」。

這位日本男士是2015年被北京當局指控進行間諜行為，被羈押在北京，之後被判刑12年。

鈴木說，在高等法院判決出爐後約經過一週的時間，他和這名日本男士從拘留所被移至第2監獄。在監獄時，這名日本男士被關在3樓，他則是被關在2樓，很難碰面，有時是在運動時碰面，稍微聊天。

這名70多歲的日本男性在監獄中因身體狀況惡化，今年2月死亡。

鈴木表示，這名男士以前曾住過北海道，非常喜歡中國，常到中國，還曾說要努力促成中國與北海道的經濟交流。鈴木回顧往事說：「真的令人感到很懊惱。」

日本共同社本月12日報導，鈴木以前常造訪中國，從事植樹造林活動，還曾受到中方的表揚，與中國共產黨的對外交流部門、中央對外聯絡部有所交流。（編輯：黃自強）1111026