星央行：高通膨、成長趨緩 全球經濟進入失衡階段

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（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）新加坡金融管理局（央行）今天發布報告表示，全球經濟已進入危險的「失衡階段」。在通貨膨脹及成長動能惡化下，全球經濟正處於複雜關頭；未來幾季，通膨高漲及成長趨緩將持續。

金融管理局每半年發布一次「宏觀經濟報告」。根據今天發布的最新報告，全球經濟已進入危險的「失衡階段」，未來幾季，全球經濟將持續趨緩；而通膨將保持在高位，直到2023年下半年才會下降和緩。

報告指出，受到通膨及成長動能惡化的影響，全球經濟正處於複雜關頭。估計2022年全球通膨率將創下數十年的新高，達到5.4%，明年可望下降至3.2%。

另一方面，報告預期全球經濟成長將進一步趨緩，反映先進經濟體及亞洲主要經濟體成長疲軟，直到明年下半年才會逐漸回升。預估2022年全球經濟成長為3.3%，2023年將降至3.0%。

俄烏戰爭導致全球通膨升溫之際，最新數據顯示，新加坡9月核心通膨率升至5.3%，創下近14年的新高。

報告指出，預期新加坡2022年全年核心通膨率、整體通膨率分別為4%、6%左右；估計2023年上半年，星國通膨仍將保持在高位。

此外，根據報告，全球晶片銷售在今年第3季開始萎縮，新加坡兩大電子產品市場—中國及美國—的消費者需求減緩，影響新加坡近幾個月的電子業出口。除了外部需求減緩，新加坡國內半導體產業也受到能源費用高漲的衝擊。

報告指出，估計新加坡今年經濟成長約在3%到4%之間。（編輯：高照芬）1111027