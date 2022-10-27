更多編輯台推薦新聞：
Meta AI翻譯台語變調挑戰大 未來考慮納入客語
科技

Meta AI翻譯台語變調挑戰大 未來考慮納入客語

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

泰國跨性別媒體大亨 收購環球小姐選美主辦單位

2022/10/27 21:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷27日綜合外電報導）泰國媒體大亨、跨性別維權人士安妮．賈卡彭的JKN全球集團宣布，以2000萬美元（約新台幣6億4000萬元）收購環球小姐選美比賽主辦單位。

法新社報導，安妮．賈卡彭（Anne Jakapong Jakrajutatip）是JKN全球集團（JKN Global Group）執行長，同時也是泰國版「決戰時裝伸展台」（Project Runway）的主持人。

根據集團昨天發布的聲明，她將成為完全掌有環球小姐選美組織（Miss Universe Organization）的首位女性老闆。

環球小姐選美比賽擁有70年歷史，前老闆包括前美國總統川普（Donald Trump），但這項選美常被批評對女性的觀點太過時。

安妮．賈卡彭發布聲明表示，收購環球小姐選美組織是一個「發展品牌」的機會，並告訴記者希望藉此提升泰國在海外的形象。

她在曼谷說道：「我希望能藉此發展泰國的軟實力，吸引更多觀光客來到我們的國家。」

她在臉書（Facebook）發文指出，感謝粉絲對這項選美比賽的熱愛與支持，「我們不僅將傳承這項比賽，繼續為來自不同背景、文化和傳統的熱情參賽者提供平台，也會替下一代延續發展這個品牌」。

環球小姐選美組織的執行長艾默瑞奇（Amy Emmerich）和總裁許卡特（Paula Shugart）都將維持原職務。

下一屆環球小姐選美預計於明年1月在美國紐奧良市（New Orleans）舉行。

環球小姐選美比賽在全世界165個國家轉播。JKN全球集團擁有許多外國紀錄片、電視劇和實境秀在泰國的發行權，公司股價於收購消息宣布後應聲大漲近15個百分點。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111027

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族