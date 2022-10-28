美農業帶旱象未解 土壤乾到肥料都蒸發

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（中央社休士頓27日綜合外電報導）乾旱肆虐美國農業地帶，土壤乾到連部分田裡的肥料都蒸發，讓作物更難生長；此外密西西比河水位降至新低妨礙河運，衝擊美國玉米出口與產量。

關注地球生態與經濟議題的網站Gro Intelligence指出，美國農民雖主要在春天施肥，但也會在秋收後施肥以補充土壤養分。截至本週美國的玉米已收成61%。

根據最新的聯邦政府數據顯示，近3/4美國冬麥種植區的旱象不是中度就是嚴重，前次遇到如此嚴重旱象已要回溯至2000年。這個時節遇到乾旱不僅有礙冬麥生長，還會衝擊隔年春季施肥，兩者都可能讓作物產量減少導致漲價。

堪薩斯小麥協會會長米勒夏斯基（Gary Millershaski）表示，若發現肥料一下就蒸發、土壤吸收不到養分，農民就不會在秋季施肥以備明春。

米勒夏斯基本身在堪薩斯州西南部種植小麥、玉米，因當地飽受乾旱之苦，他說今年冬麥種植4000英畝，「到時有1500英畝能收成就不錯了，乾旱成這樣根本沒法知道種下去會否發芽，或明年長出什麼」。

堪薩斯農業局主管大宗物資的尼爾森（Mark Nelson）說，儘管冬麥如期按表栽種，但發芽率已落後平均速度。

雖然春季施肥才是一年重中之重，但因土壤條件或其他問題，一些農民仍仰賴提早施肥，乾旱今年讓農民得更仔細計算實際所需的肥料量。尼爾森說如今大家對在乾土施肥效果的擔心一點都不誇張。

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另隨密西西比河水位降至歷史新低，河運遭打亂讓美國玉米帶的肥料輸運受阻。河運量能受限升高整個玉米帶化肥供應局部中斷的風險，恐迫使一些農民減少秋收後施肥，連帶對化肥價格造成波動。

由於運輸成本飆升，穀物出口量與往年相比下降雙位數百分點，順密西西比河向南運輸穀物也受衝擊，使得美國玉米出口相對於其他產地尤其巴西，更處競爭劣勢。密西西比河河運問題會進一步擠壓農民利潤空間，能用於春季的支出減少連帶會降低作物產量。（譯者：陳亦偉）1111028