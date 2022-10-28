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不滿東協訂定和平進程 緬甸當局警告恐有反效果

2022/10/28 18:15
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（中央社仰光28日綜合外電報導）緬甸軍政府向東南亞國家協會（ASEAN）提出警告，為和平計畫訂定時間表恐帶來「負面影響」，還說東協未邀請軍政府指定的外交部長參與雅加達外長會議是「歧視」行徑。

根據緬甸當地的監督組織，軍方去年2月發動政變以來，緬甸國內就一直處於混亂狀態，軍方對異議人士的殘酷鎮壓已造成2300多人喪命。

法新社報導，東協為解決緬甸血腥鎮壓僵局所做的努力，迄今尚未取得成果

東協各國外長昨天在印尼首都雅加達舉行會議，討論如何化解這場危機。緬甸軍政府在拒絕派出非政治人物的邀請後，就沒派代表出席。

緬甸軍政府外交部昨晚透過聲明指出，緬甸與東協去年達成一項和平計畫，但「透過設定時間框架來施加額外的壓力，帶來的負面影響多於正面」。

聲明中也指控東協，沒邀請緬甸軍政府指定的外交部長參加雅加達會議是「歧視」行徑。

東協則指出，「嚴重關切」緬甸不斷升級的侵犯人權行徑，其中包括緬甸當局在7月處決4名囚犯。

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）沒被邀請參加下個月的東協領袖峰會，去年他也沒獲邀。緬甸外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）也被2月和8月的東協部長級會談拒於門外。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1111028

敏昂萊
東協外長雅加達集會 討論緬甸和平進程 翁山蘇姬選舉舞弊罪名成立 加判3年苦役徒刑
溫納貌倫
東協外長公報 不滿緬甸和平計畫進度落後
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