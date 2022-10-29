台灣茶獲國際金獎 前進倫敦高端市場一級戰區

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（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）台灣茶近日在國際競賽再傳捷報，有3家茶莊在「英國茶學院」舉辦的國際競賽獲金獎等獎項肯定。英國王室食品雜貨供應商「福南梅森」告訴中央社，得獎的台灣茶很有機會在門市上架。

歷史超過300年的「福南梅森」（Fortnum & Mason）是倫敦知名高級商店與下午茶館，有許多慕名而來的觀光客，商品強調嚴選、獨特性，自20世紀初以來持有「王室認證」（Royal Warrant）。

英國茶學院（UKTA）今年與「福南梅森」合作，首度舉辦國際競賽The Leafies，透過「盲測」評鑑來自不同國家的純天然高品質散茶（茶包不得參賽），競賽類別共計36項，以產區、品種、製作方式等為分類依據，每一個授獎類別只頒發一名金獎，另有數量不等、通常不超過3個的「極力推薦」（Highly Commended）獎。

評審團成員包括UKTA共同創辦人暨研究主任派蒂葛魯（Jane Pettigrew）、UKTA各國講師、「福南梅森」茶葉採購經理康寧漢（Ottilie Cunningham）、英國知名茶商Postcards Teas創辦人歐菲（Timothy d'Offay）、在五星級「麗池」飯店（Ritz London）擔任侍茶師超過10年的斯凱努（Giandomenico Scanu）。

位於南投埔里的「永浩茶園」及南投鹿谷的「張三我茶莊」分別在低發酵烏龍及紅茶相關類別奪得金獎；同樣來自南投的「王寶山茶」茶行則以紅茶和東方美人茶拿下一個金獎、一個「極力推薦」。

頒獎典禮26日在「福南梅森」舉行。在歐洲、美國推廣台灣茶的張家綸特別跑一趟倫敦，代「永浩茶園」及「張三我茶莊」領獎。

「永浩茶園」是她親戚的事業，她致詞時說，參賽的烏龍茶來自奇萊山，這是市場相對不熟悉的產區，獲獎因此別具意義，她十分以家人的成就自豪。

她提到，家人特別在肥料中使用百香果酵母，以天然的方式增添茶湯果香。為確保品質恆定，茶園定期對產品進行實驗室測試。

「王寶山茶」代表則透過預錄訪談影片，強調對自家商品的嚴格品質管理，並期待有更多人能體驗台灣茶的美好。

南投人林韋君是UKTA台灣茶講師，也是評審團成員。

她接受中央社採訪時說，除了珍珠奶茶，在英國較知名的台灣茶品是烏龍、東方美人、台茶18號。此次獲獎的茶農作品屬台灣茶精品，獲評審團一致肯定，但台灣茶若要在國際舞台完全發揮實力，還是得打高規格的「團體戰」、強化行銷與國際連結。

她並提到，雖然因為方便、成本較低，沖泡茶包仍是歐美主流飲茶方式，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓在家工作的人口增加，這對散茶來說，可能是擴大消費族群的契機。

大英帝國勳章得主、從事茶品與茶文化歷史研究近40年的派蒂葛魯在2015年創辦UKTA，宗旨包括透過訓練及推廣活動，提升英國餐飲旅宿產業的選茶與侍茶專業，並提升茶品在高端消費市場的位階。

她約15年前首次造訪台灣，對台灣茶大感驚艷，後來數度再訪，足跡遍及台灣各地，考察茶葉的生產製作、品飲、研究、改良等面向。

當時英國對台灣茶的認識有限、市場能見度極低，派蒂葛魯可謂將台灣茶引進英國的先鋒。

她接受中央社採訪時充分流露對台灣茶的喜愛。她說，台灣茶令人印象深刻、作工細緻、品質優越。她很高興英國消費者對台灣茶越來越熟悉，具獨特花香的翠玉烏龍尤其受英國愛茶人士歡迎。

派蒂葛魯說，喝慣茶包的人品嚐到台灣茶往往感到耳目一新，她相信台灣茶能讓許多人從此再也無法接受廉價茶包、只喝得下有一定品質的散茶，「這過程簡直會猶如改變宗教信仰」。

據她評估，92%的英國消費者仍慣喝茶包，但好消息是，一如在其他歐洲國家和美國，無論是追求「好茶」或尋求味覺新體驗的人，都有增加趨勢。

至於如何提升台灣茶的國際普及度，派蒂葛魯說，關鍵是維持品質，並主動出擊、多元化加強行銷；台灣茶的性價比具國際競爭力，絕對有潛力贏得更多消費者青睞。

台灣茶是「福南梅森」稀有茶、散茶專櫃長銷商品，以烏龍為主，是部分愛茶人士指定購買的品項，茶葉採購經理康寧漢告訴中央社記者，此次得獎的台灣茶很有機會在「福南梅森」上架。（編輯：徐睿承）1111029