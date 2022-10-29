土耳其煤礦爆炸 近8年最慘工安事故警拘25人

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡28日專電）土耳其一處國營煤礦日前爆炸，造成41人喪生，為當地8年來最嚴重的工安事故。國營安納杜魯新聞社今天報導，25人遭警方拘留。

土耳其北部巴爾滕省（Bartin）黑海海濱小鎮阿瑪斯拉（Amasra）煤礦14日發生爆炸，造成41死，至少11傷，有些傷者仍在伊斯坦堡的醫院救治，狀況危急。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）指出，遭拘留25人包括煤礦經理厄茲代米爾（Cihat Özdemir）、副經理及總工程師等。

死者親屬告訴法新社及土耳其媒體，礦工在爆炸前約10天持續抱怨礦井裡有瓦斯味。阿瑪斯拉首席檢察官辦公室透過網站表示，已經扣押礦場的數位資料及文件、詢問目擊者，並派出專家小組調查。

面臨如此嚴重的礦災，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）因為在現場的「命運說」引發爭議，在野陣營指責政府未能採取必要措施防止災難發生。

英國「衛報」（The Guardian）報導，親赴礦場的艾爾段一開始暗示「命運」最終要為這起致命事件負責，然後說派往事故現場的3名檢察官小組應該努力找出爆炸原因。艾爾段當時在一群礦工、救援人員和當地官員簇擁下表示，行政和司法調查將揭示爆炸原因，以及是否有人該負責任。

他說：「我們的礦山持續發生造成重大死亡的事故，對我們而言當然是不可原諒。我們不願在我們的礦山看到任何缺失或不必要的風險。」

艾爾段最初暗示，阿瑪斯拉煤礦爆炸是高風險產業的自然後果，這與他之前對土耳其有史以來最嚴重礦災的回應相呼應。土耳其2014年發生歷來死亡人數最多的煤礦事故，301名礦工在西部城鎮索瑪（Soma）的爆炸中罹難。

艾爾段當時說，「這些事會發生」，引發強烈抗議。檢察官發現，同年發生的另一場礦災是可以避免的。

政府於索瑪礦災後的幾年中，承諾強化危險產業工安，在野黨政治人物、工會成員及觀察人士都質疑政府是否說到做到，許多人認為問題在於嚴重缺乏對省官員致命錯誤的問責制，以及可能有執法鬆散的狀況。

土耳其明年選舉前，艾爾段所屬的正義發展黨（AKP）預料將展示過去20年來對基礎建設的改革紀錄，加上外界視阿瑪斯拉是正義發展黨鐵票區，如今發生爆炸，對正義發展黨的執政黨地位構成挑戰。

衛報指出，越來越多民意調查顯示，如果土耳其支離破碎的在野勢力仍有分歧，艾爾段有望從敵營手中取勝。

外界要求強化問責以防止致命煤礦事故發生時，政府試著嚴格控制官方說辭，艾爾段及若干國家機構都嚴厲警告，不要散布所謂的「不實訊息」。

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阿瑪斯拉煤礦爆炸發生後，搜救作業幾乎持續了一整天，律師艾朗（Sercan Aran）說，巴爾滕省阻止他靠近事故現場協助死傷者家屬。他說，安卡拉的警察攔住他的車、審問他，還告訴他，巴爾滕省長辦公室不允許他及其他律師進入，「我們應該折返」。

土耳其工程師及建築師聯合商會負責人柯拉瑪茲（ Emin Koramaz）說，危險產業中普遍存在疏忽漠視的現象，並對此表示憤慨。「如果你將礦工送到地下數百公尺，卻沒有採取必要預防措施，沒有檢查，也沒有創造安全條件，你就不能稱這為事故。這完全是謀殺」。（編輯：馮昭）1111029