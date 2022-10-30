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裴洛西談八旬夫婿遇襲：全家人為之心碎

2022/10/30 15:20
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）現年82歲的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天表示，她的丈夫在加州自宅遭到暴力攻擊，讓她和家人「心碎且心理受創」。

法新社報導，一名男子28日凌晨擅闖裴洛西夫婦在舊金山（San Francisco）的住宅，並以鐵鎚攻擊裴洛西的夫婿保羅（Paul Pelosi），導致他顱骨骨折。

裴洛西今晚上傳一封信函至推特談到此事，她說：「爸爸遭受危及性命的攻擊，讓我們的兒孫與我心碎且心理受創。我們感激執法和緊急事務單位的迅速反應，以及他所接受的救命醫療照護。」

這是裴洛西首度談到此次攻擊。

案發當時，82歲的保羅一個人在家，裴洛西則在華府辦公。保羅接受手術後，待在醫院等待復原，裴洛西在信中表示：「他的狀況持續好轉。」

幾位共和黨人也譴責這次攻擊，聯邦眾議院少數黨黨鞭史卡利塞（Steve Scalise）說，28日發生的攻擊案讓他「厭惡」。史卡利塞自己2017年曾在國會議員棒球隊的練習場上遭人開槍射傷。（譯者：楊昭彥/核稿：楊明暐）1111030

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