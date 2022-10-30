同業採訪艾米尼之死遭囚禁 伊朗記者要求當局釋放

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（中央社杜拜30日綜合外電報導）300多名伊朗記者要求德黑蘭當局釋放2名因採訪女子艾米尼之死而遭囚禁的同業。艾米尼之死引發伊朗各地爆發抗議潮，對統治當地數十載的宗教當局構成最大的威脅之一。

路透社報導，伊朗的「國民信心報」（Etemad）和其他報紙今天刊出伊朗記者連署發表的聲明。

22歲的伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，而被嚴格執法的宗教警察逮捕，並於9月16日在羈押期間死亡之後，伊朗各地爆發抗議活動，至今已長達6週。

艾米尼陷入昏迷送醫後，父母趕赴醫院。伊朗記者哈梅迪（Niloofar Hamedi）拍攝到艾米尼父母在德黑蘭醫院內擁抱彼此的畫面。

這張上傳到推特的照片是傳遞給這個世界的第一個相關訊息，那就是艾米尼的情況不妙。

穆哈瑪迪（Elaheh Mohammadi）則因採訪艾米尼家鄉庫德斯坦省（Kurdistan）城市薩蓋茲（Saqqez）舉行的葬禮被捕。當地是伊朗率先爆發抗議潮的地區。

伊朗政府情治單位和革命衛隊（Revolutionary Guards）的情治部門28日發表聯合聲明指控，哈梅迪和穆哈瑪迪是美國中央情報局的外國探員。

兩人被捕符合官方論述，即伊朗宿敵美國、以色列和其他西方強權與他們在當地代理人是國內這波社會騷動幕後的黑手，目的是為了製造伊朗的動盪。

根據人權團體的統計，過去6週來，至少有40名記者被捕，這個數字現在還在增加。

在抗議示威活動中，學生和婦女扮演顯著角色，她們焚燒頭巾，群眾高喊最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）去死，以及推翻當局的口號。伊朗自1979年革命以來，國內的異議聲浪遭打壓。

即使令人生畏的革命衛隊警告抗議者，29日是可以上街頭的最後一天，迄今仍無跡象顯示當局的鎮壓能讓這股民怨消失。

分析家指出，伊朗的領導人固然能度過這波社會抗議壓力，但未來的政治變革道路恐難以扭轉。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111030