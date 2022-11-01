日本將參與俄羅斯新設公司 維持遠東地區油氣權益

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（中央社東京1日綜合外電報導）針對俄羅斯庫頁島近海的石油及天然氣開發事業「薩哈林1號」，日本政府認為維護自身權益有其必要性，因此原則上將參與俄羅斯政府主導的新設經營公司。

俄羅斯總統蒲亭10月上旬簽署一項行政命令，成立一間新營運商，接管由埃克森美孚公司（Exxon Mobil）主導的薩哈林1號（Sakhalin-1）油氣計畫，以及俄國遠東地區的天然氣開發計畫。

路透社日前報導，蒲亭此舉是仿效他用以控制國內其他能源資產的戰略，並已影響到埃克森美孚在俄國最大的投資案。

日本讀賣新聞報導，日本內閣官房長官松野博一今天說，薩哈林1號是中東地區以外的重要天然氣及石油採購地點，「是經濟安全保障方面的重要事業」。

日本政府經濟產業省、伊藤忠商事及丸紅公司等合組的「薩哈林油氣開發公司」（SODECO），過去曾對薩哈林1號出資30%。

日本目前超過9成石油來自中東，雖然有意藉著SODECO分散採購地點，但由於美國及歐洲正強化對俄經濟制裁，如何獲得盟友理解將成課題。

產經新聞報導，SODECO近期將向俄國政府進行必要申請。日本政府判斷，為提升中長期原油採購穩定性並降低對中東地區的依賴度，維持在薩哈林1號的權益有其必要。

富士新聞網報導，日本經濟產業大臣西村康稔表示，站在政府立場，已確定要維持在薩哈林1號權益的政策方針。

俄羅斯政府10月已針對薩哈林1號成立轉移相關業務的新公司，並要求國外出資者在1個月內通知俄方是否同意參加。西村說，就他的理解，薩哈林1號對日本能源安全保障極為重要。

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朝日電視台報導，雖然日本在薩哈林1號擁有30%權益，但蒲亭的舉動已迫使日本等外國股東必須判斷是否繼續出資。西村今天表明日本政府政策方針，將針對作為重要採購地的薩哈林1號繼續出資。

俄羅斯產原油過去占日本進口原油的3.6%，但由於七大工業國集團（G7）祭出經濟制裁，日本目前已暫停進口俄油。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1111101