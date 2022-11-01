更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
農遊券新一波開搶 即起至12/25買600送600限量9萬份
首頁 / 國際

稱移民「入侵」英國 內政大臣言論再惹爭議

2022/11/1 22:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）因將尋求庇護者的到來形容為「入侵」行動，今天遭到嚴厲抨擊。執政與在野黨議員紛紛警告，煽動性語言將帶來風險。

路透社報導，布瑞弗曼發表上述言論前一天，一名男子向英格蘭東南部多佛港（Port of Dover）處理庇護者入境事宜的移民辦公室丟擲汽油彈，隨後自盡身亡。

布瑞弗曼先前坦承自己違反電郵安全規定，如今正試圖保住工作。她昨天告訴國會，自己正努力阻止移民「入侵我們的南部海岸」，因為許多移民會乘坐小船穿越英吉利海峽抵達英國。

內政部主管移民事務的國務部長詹里克（Robert Jenrick）表示，迄今為止，今年已有近4萬名尋求庇護者搭乘小船抵英，人數創下新高，因此布瑞弗曼的言論是為反映挑戰的規模。

不過他也說：「從我的角色看來，我認為必須明智地用字遣詞，我們不希望看到多佛港那樣的事件再次發生。」

布瑞弗曼上週獲新任首相蘇納克（Rishi Sunak）再度任命為內政大臣。6天前，她因為利用個人電郵發送敏感的政府文件，辭去同一項職務。

反對黨工黨內政事務發言人古柏（Yvette Cooper）則批評，在多佛港辦公室發生汽油彈攻擊後的隔天，「任何認真看待公共安全或國家安全的內政大臣都不會使用這種高度煽動性的語言」。（譯者：施施/核稿：林治平）1111101

布瑞弗曼
英內政大臣下台 辭職信疑暗諷首相也該走人 英國下禁令 1300多名瘋狂球迷無緣卡達世足
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族