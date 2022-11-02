裴洛西夫婿遇襲 嫌犯被控殺人未遂出庭堅不認罪

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（中央社舊金山1日綜合外電報導）上週闖入美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）加州寓所、攻擊裴洛西夫婿的男子德帕佩被控殺人未遂等罪名，他今天在舊金山法院出庭時堅不認罪。

法新社報導，42歲的德帕佩（David DePape）被控在黎明前闖進裴洛西夫婦的豪宅，並持榔頭襲擊裴洛西夫婿保羅（Paul Pelosi）頭部，他今天出庭後遭法官下令拘留。

美國司法部在法院文件中表示，德帕佩28日上午被捕，據稱他原本打算綁住裴洛西，若她不承認民主黨「謊話連篇」，就會敲碎她的膝蓋骨，以儆效尤。

司法部說，德帕佩隨身攜帶膠帶、繩索、束線帶和其他物品，但他闖入後發現當時只有82歲的保羅在家，便持榔頭攻擊他的頭部。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，德帕佩身穿橘色囚衣，在短暫出庭期間僅回答程序問題。

法官諾斯維（Diane Northway）簽署一項命令，禁止德帕佩與提出控告的受害人或他的妻子接觸，也不得進入距離他們住家150公尺內的地方。

德帕佩的法院指定律師李普森（Adam Lipson）在法院外表示，辯護團隊將調查可能影響其當事人的不實之詞。

他告訴記者：「還有很多關於德帕佩先生容易受到錯誤訊息影響的臆測，而那肯定是我們必須調查的事情。」

德帕佩正面臨州和聯邦層級的指控。

舊金山地區檢察官詹金斯（Brooke Jenkins）昨天表示，德帕佩涉及殺人未遂、入室盜竊、使用致命武器襲擊、虐待老人、非法監禁老人以及威脅公職人員和其家人等罪名。

根據詹金斯的說法，假如州指控遭定罪，他將面臨13年徒刑甚至終身監禁。

聯邦當局昨天指控德帕佩企圖綁架美國官員，並就其工作行為襲擊她的家人。

美聯社報導，根據今天提交的法院文件，德帕佩告訴警方，他當時正在執行「自殺式任務」，還計劃鎖定其他加州和聯邦政治人物為攻擊對象。

德帕佩說，他厭倦了「來自華府的謊言」。「我並不是真的想傷害他，但你知道這是一次自殺式任務。我不能站在這裡什麼都不做，即使這會讓我付出生命作為代價。」

德帕佩據稱還有其他目標，包括一名教授以及多位著名的州和聯邦政治人物和其家人，不過法院文件中沒有提到任何潛在目標。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1111102