魁北克議會：議員不向英王宣誓 不得晉身議會履職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社魁北克1日綜合外電報導）魁北克國民議會議長今天裁定，當選的議員若要在這個以法語為主的加拿大省分履行職務，除了要向人民宣誓，也必須向英國國王查爾斯三世（King Charles III）宣誓。

路透社報導，魁北克國民議會（Quebec National Assembly）議長帕哈迪（Francois Paradis）在裁決書上寫到，「按照目前法律規定，向英王宣誓效忠並非自由選項」，不宣誓的議員不得晉身議會履行職務。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日駕崩後，73歲的查爾斯自動繼位為大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國國王，也身兼另14個大英國協王國的虛位元首，其中包括加拿大。

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，10月3日選舉過後不久，魁北克省政黨「魁人黨」（Parti Quebecois）領袖普拉蒙東（Paul St-Pierre Plamondon）表示，他和同黨另外兩位當選人將不會向查爾斯三世宣誓。消息一出，「魁北克團結黨」（Quebec Solidaire）的11位當選人也跟進。這兩個黨都主張魁北克應脫離加拿大獨立。

加拿大廣播公司新聞網指出，魁北克團結黨發言人納多-杜布瓦（Gabriel Nadeau-Dubois）形容，對英王宣誓是「殖民、不合時宜且過時的作法」。

分離主義政黨「魁人政團」（Bloc Quebecois）上個月同樣要求加拿大聯邦政府脫離英國君主制，宣稱查爾斯三世剛繼位正是劃清界線的好時機。

英國於1500年代晚期開始殖民加拿大，加拿大直到1982年才完全脫離英國獨立，如今是大英國協的成員之一。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1111102