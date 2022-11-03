加拿大台裔女警楊子信葬禮 逾2000人送最後一程[影]

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因公殉職加拿大台裔女警楊子信（Shaelyn Yang）的葬禮於2日舉行，加拿大皇家騎警護送楊子信靈柩，陪她走最後一程。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年11月3日

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（中央社記者程愛芬溫哥華2日專電）因公殉職加拿大台裔女警楊子信的葬禮於2日舉行，加拿大和美國等警察代表及政界、社區人士共逾2000人參加。加拿大皇家騎警說楊子信是英雄；楊子信的家人則說正因為她的平凡，顯得如此非凡。

莊嚴的風笛聲迴盪在初秋空氣中，2000人魚貫進入卑詩省列治文奧林匹克橢圓速滑館（Richmond Olympic Oval），送楊子信（Shaelyn Yang）最後一程。

不僅有來自各地的警察人員，還包括消防員、救護隊等合作機構人員，甚至美國華盛頓州的警察和美國聯邦調查局（FBI）人員都到場致敬。

楊子信的伴侶、父親、姑姑等親友皆出席葬禮。楊子信的靈柩放在會場正中央，覆蓋著加拿大國旗。

因公殉職加拿大台裔女警楊子信的葬禮2日舉行，楊子信的靈柩放在會場正中央，覆蓋著加拿大國旗。（圖取自rcmptv YouTube頻道網頁youtube.com）

（圖取自rcmptv YouTube頻道網頁youtube.com）

因公殉職加拿大台裔女警楊子信（Shaelyn Yang）的葬禮於2日舉行，皇家騎警將加拿大國旗和楊子信生前戴的帽子交給楊子信的伴侶和父親 。（皇家騎警葬禮直播畫面截圖）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月3日

楊子信（圖）10月18日到大溫哥華地區本拿比市的一處公園處理無家可歸者露宿問題，未料遭到韓裔嫌犯咸鍾元刺死。（圖取自加拿大皇家騎警網頁rcmp-grc.gc.ca）

31歲的楊子信10月18日到大溫哥華地區本拿比市（City of Burnaby）的一處公園處理無家可歸者露宿問題，未料遭到韓裔嫌犯咸鍾元（Jongwon Ham，音譯）刺死。

楊子信在考入警隊前就長期在社區擔任義工，致力於青少年輔導工作、關注受害者，也服務於加拿大癌症機構和血液服務中心。

加拿大皇家騎警總監路基（Brenda Lucki）說：「在她最終犧牲之前，她早就是英雄了。」

楊子信的表弟陳寬代表家屬致詞，提到楊子信一直是富有同理心和溫暖的人。「楊子信如此非凡，正是因為她的平凡；當富有人性與英雄主義幾乎劃上等號時，楊子信卻向我們所有人展示了兩者之間沒有區別」。

他說，楊子信做的一切「都是基於同理心和同情心，她相信可以改變世界」。

楊子信和伴侶西蒙（Simone Yang）的好朋友辛普森（Jamie Simpson）說，楊子信「總是堅定又溫暖，當某人最脆弱無助的時候，她就是依靠」。

他還分享了楊子信獨特處，例如：她喜歡下雨、喜歡黑色，卻在2019年的婚禮上穿了件紅色的燕尾服。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣10月31日已先受邀參加家祭，11月2日在公祭上對中央社表示：「感謝加拿大政府對楊子信的犧牲給予哀榮備至的安排，家祭上父親和姑姑都提到楊子信畢生志願就是想當警察，能為社區服務是她的驕傲。從家祭到公祭場合，無數人向她致敬，我可以感受到她對加拿大社區的貢獻。她是台灣移民的女兒，我也代表台灣政府慰問家屬，並向楊子信表達最高敬意。」

卑詩省台裔省議員康安禮和姚君憲親至葬禮現場致意。姚君憲對中央社說，楊子信是華人之光，「她為弱勢群體做了非常多的事情，堪稱華裔二代的典範。她幼時隨父母移民加拿大，很好地融入社會，又特別關注弱勢群體；而她能說中英文，更好地將華人群體和主流社會做接軌。失去楊子信大家都很難過，但我更希望社區能記得並效法她的正面力量」。

影片來源：rcmptv

葬禮沒有開放公眾入場，不過可透過網路收看直播。

住在溫哥華島上的林涵（Fiona Lienhann）特地帶著兩個兒子來到葬禮場外向楊子信致敬。她對中央社提到楊子信的悲劇時眼眶泛淚，她說：「我丈夫是一名憲兵，我很能體會家屬的心情，他們的工作是保護民眾安全，但總會發生一些不可想像的事情。」

過去一個月，加拿大共有5名警察不幸因公殉職，安大略省警察協會主席白克斯特（Mark Baxter）從東岸飛至西岸參與楊子信葬禮，他說：「向同袍表示支持非常重要。加拿大政府需要做些事情來遏止暴力。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說楊子信的死是毀滅性的，政府需要投注更多資源於精神健康問題上。（編輯：馮昭）1111103

加拿大台裔女警楊子信葬禮2日舉行，逾2000人送最後一程，風笛聲迴盪在葬禮場內外，令人無限哀思。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年11月3日

因公殉職加拿大台裔女警楊子信的葬禮2日舉行，加拿大和美國等警察代表及政界、社區人士共逾2000人參加。（圖取自rcmptv YouTube頻道網頁youtube.com）