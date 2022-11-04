日媒：日中擬安排岸田文雄與習近平11月中旬會談
2022/11/4 09:39（11/4 10:19 更新）
日媒報導，日本和中國政府已開始安排日本首相岸田文雄（右）與中國國家主席習近平（左）於11月中舉行會談。（左圖中新社，右圖共同社）
（中央社東京4日綜合外電報導）日本產經新聞今天報導，日本和中國政府已開始安排日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平於11月中旬舉行會談。
產經新聞援引多名政府消息人士的話報導，日本和中國政府正安排兩國領導人在11月中旬於東南亞舉行國際會議時會面。
日本外務省官員沒有立即回應路透社有關這則報導的置評要求。
中日關係長期以來一直因為與東海無人島群有關的爭議而緊張，這是日本在第二次世界大戰侵略和區域競爭遺留下來的問題。
產經新聞提到，日中雙方希望在11月15日至16日在印尼主辦的20國集團（G20
）會議，或11月18日至19日在泰國曼谷的亞太經濟合作會議（APEC
G20小百科
- 20國集團（G20）是全球主要經濟體齊聚一堂的國際論壇，會員國國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%。
- 首屆論壇1999年在德國首都柏林舉行，並自2008年起每年召開1次國家元首與政府領導人出席的峰會，探討全球經濟與金融問題。
- 會員國有澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、中國、法國、德國、日本、印度、印尼、義大利、墨西哥、俄羅斯、南非、沙烏地阿拉伯、韓國、土耳其、英國、美國與歐盟，西班牙則是固定來賓國。
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）期間，舉行這場峰會。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111104
APEC小百科
- 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。
- 1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。
- 每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。
- 不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。
- 從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。
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