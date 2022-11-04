日媒：日中擬安排岸田文雄與習近平11月中旬會談

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日媒報導，日本和中國政府已開始安排日本首相岸田文雄（右）與中國國家主席習近平（左）於11月中舉行會談。（左圖中新社，右圖共同社）

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本產經新聞今天報導，日本和中國政府已開始安排日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平於11月中旬舉行會談。

產經新聞援引多名政府消息人士的話報導，日本和中國政府正安排兩國領導人在11月中旬於東南亞舉行國際會議時會面。

日本外務省官員沒有立即回應路透社有關這則報導的置評要求。

中日關係長期以來一直因為與東海無人島群有關的爭議而緊張，這是日本在第二次世界大戰侵略和區域競爭遺留下來的問題。