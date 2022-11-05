伊朗紀念1979年攻占美使館 與反政府示威成對比

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（中央社杜拜4日綜合外電報導）伊朗今天舉行紀念1979年攻占美國大使館43週年的集會，但呼籲政府下台的示威仍遍地開花，自當年占領事件後掌權的政府至今平息不了庫德族女子艾米尼之死掀起的抗議浪潮。

1978年到1979年，伊朗伊斯蘭革命（Islamic Revolution）爆發，美國支持的伊朗國王（Shah）遭推翻，激進的學生於1979年11月闖入美國駐德黑蘭使館，把52名美國人挾持為人質長達444天，美國與伊朗自此互為敵國。

22歲的艾米尼（Mahsa Amini）今年9月因「不當著裝」，被德黑蘭的宗教警察逮捕，於拘留期間昏迷，而後死亡。此事隨後在伊朗掀起大規模的反政府示威，很快就擴散到社會各層面。

路透社報導，伊朗當局今天指示安全部隊馬上驅散抗議群眾，美國與伊朗之間的緊張關係也再度浮現。

美國總統拜登昨天矢言「解放伊朗」，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天隨即譴責拜登。

拜登昨天說，示威群眾很快將成功自我解放。他在加州競選造勢活動上發表談話時說：「不要擔心，我們會解放伊朗。他們很快就會解放自己。」白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天說，拜登是在聲援抗議群眾。

萊希則稱抗議群眾是「受騙的賣國賊」，而且「我要告訴拜登，伊朗早在43年前就解放了」。艾密拉多拉安也批評拜登偽善。

根據伊朗國營電視台播出的畫面，伊朗今天有數以萬計民眾在「國家打擊世界傲慢日」（National Day of Fighting Global Arrogance）參加反美示威，現場播放「美國去死」的歌曲，還有學童高舉支持攻占美國使館的標語。

這些挺政府示威活動，與艾米尼之死掀起的抗議浪潮形成鮮明對比。

伊朗過去的示威主要聚焦在選舉結果、經濟困境等議題，但當前的抗議群眾也包含遜尼派與庫德族等少數團體，他們決意要讓伊朗建立新的政治秩序。

半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，抗議群眾在哈什（Khash）攻擊一棟政府建築，放火焚燒數輛汽車，安全部隊朝示威者開槍，有人在衝突中受傷，數量不明。

伊朗女性在示威中焚燒頭巾以示抗議，和大學生一樣在反對最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的活動中扮演顯眼角色，獲得社會各層面的支持。

伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）報導，截至3日，超過300名抗議群眾在動亂中死亡，包括47名未成年人，以及37名安全部隊成員。

人權行動者新聞通訊社表示，在134座城鎮與132所大學舉行的示威活動中，超過1萬4000人遭到逮捕。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1111105