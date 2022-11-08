更多編輯台推薦新聞：
月全食傍晚5時登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食傍晚5時登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

播報艾米尼之死抗議潮 英兩記者遭伊朗死亡威脅

2022/11/8 11:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）總部位於英國倫敦的媒體公司Volant Media今天表示，旗下波斯語獨立頻道的兩名英裔伊朗籍記者，接到來自伊朗革命衛隊的「可信」死亡威脅。

法新社報導，Volant Media在聲明中說，旗下「伊朗國際電視台」（Iran International TV）頻道的兩名記者收到「來自（伊朗）伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的死亡威脅」，並稱這是企圖壓制獨立媒體的「危險升級」。

Volant Media發言人說：「這些對英國記者的威脅，是有國家在背後撐腰。」

他又說，伊朗革命衛隊「要讓英國新聞自由噤聲，這種行為是不被允許的」。

庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被指違反伊朗嚴格的女性著裝規定，而遭宗教警察逮捕，之後在拘押期間死亡，此事引發社會眾怒，在伊朗掀起抗議潮。伊朗國際電視台頻道持續報導伊朗的反政府示威。

Volant Media說，兩名記者從倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）收到了正式通知，警告他們及其家人的生命受到可信威脅。警方也已通知其他記者。

倫敦都會區警察局回覆法新社詢問時表示：「對於任何特定個人的安全保護問題，我們不發表評論。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111108

艾米尼
艾米尼之死第8週 伊朗議員籲以牙還牙整飭暴亂 伊朗對美國祭新制裁 對象包括CIA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族