德里空汙嚴重 民調：8成家庭有人染病或不適

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（中央社記者林行健新德里8日專電）印度德里國家首都轄區空氣品質每逢冬天多會急劇惡化，一份民調顯示，高達8成的德里家庭表示，家中最近至少有一名成員感染空汙相關疾病或出現相關症狀。

一名已旅居德里多年的台灣人昨天也感嘆，他的肺結痂已不可逆。

印度專注公眾議題社群網路平台LocalCircles最近公布空汙健康民調，發現過去2週德里地區每5戶家庭當中，就有1戶家中有人出現喉嚨痛、咳嗽、眼睛不適、頭痛或呼吸困難等症狀。有18%的家庭因空汙相關疾病而求醫。

LocalCircles指出，細懸浮微粒（PM2.5）是對德里居民健康危害最大的汙染物，每逢冬季到來空氣品質惡化之際，有13%的德里居民就會離開德里，到其他地方居住。

這份民調是在10月最後1週至11月第1週期間進行，受訪樣本為德里及周邊城市的1萬9000名居民。

印度空汙指數表分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

印度地球科學部附屬空氣品質及天氣預測與研究系統機構（SAFAR）監測站數據，德里空氣品質指標（AQI）各區平均值曾於11月4日達到「嚴重」的472，今天上午降至321，仍屬「極差」等級。

德里空氣品質管理委員會（CAQM）為降低空汙危害，日前宣布學校停課、柴油卡車禁止進城、工地暫停施工等措施。

因狀況已略好轉，學校將於明起恢復上課，但戶外活動依然暫停。廢氣排放量符合標準的卡車已可進城，但私人工地仍不得施工，政府工地若要施工需有抗霾車在旁灑水。

德里空汙主要來源為農民焚燒稻稈、老舊車輛及工廠排放廢氣、節慶燃放爆竹以及遊民焚燒樹枝取暖等，德里空氣品質管理委員會說，空氣汙染物質難以排除則是因風速與降雨量低。（編輯：馮昭）1111108