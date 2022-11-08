俄官兵致函後方長官 稱被丟入令人費解的作戰

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（中央社亞特蘭大7日綜合外電報導）美國媒體引述一封據稱是俄羅斯太平洋艦隊陸戰隊第155旅官兵自前線發給地方首長的信件指出，官兵抱怨被捲入烏克蘭東部頓內茨克地區「令人無法理解的戰鬥」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯一個著名軍事部落格今天公布這封致濱海邊疆區（Primorsky Krai）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）的信件內容。

信中寫道：「又一次我們被穆拉多夫將軍（Rustam Muradov）和他的連襟阿米多夫（Zurab Akhmedov）丟入一場令人無法理解的戰鬥，穆拉多夫只想著讓自己在成人吉拉西莫夫（Valery Gerasimov，俄羅斯參謀總長）的紅人。」

信中還說：「拜『偉大』指揮官『精心』計畫的作戰所賜，過去4天我們折損約300名弟兄，死的死、傷的傷，有些人還失蹤。」

「光是我們這個旅就損失了5成裝備。地區指揮部和阿米多夫隱瞞這些事實，扭曲官方傷亡數據，以免遭究責。」

官兵們在信中問柯佐米亞科：「還要讓像穆拉多夫和阿米多夫這等庸才繼續策畫軍事行動多久，好讓他們犧牲這麼多人命只為保住職位和獲得獎賞？」

CNN無法證實有多少軍人在這封信上署名，也不清楚他們的軍階，不過柯佐米亞科證實，他確實有收到來自太平洋艦隊陸戰隊第155旅官兵的信。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在錄影談話指出，俄軍仍持續猛攻烏克蘭東部的頓內茨克地區，但俄軍在當地損失慘重。

柯佐米亞科今天在社群媒體Telegram貼文，稱「已連繫前線的陸戰隊指揮官，這些人都是打從特殊軍事行動一展開就在前線作戰。他們告訴我『官兵都很努力，確有些損失，但遠較外傳的輕。」柯佐米亞科還說，前線指揮官強調濱海邊疆區的戰損顯被誇大。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1111108