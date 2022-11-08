菲律賓環球小姐選美 首次開放已婚佳麗報名

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（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）2023年菲律賓環球小姐選美報名開跑，主辦單位首度註明只要是女性，不論婚姻狀況皆可報名，且無身高限制。這是菲律賓環球小姐首次開放已婚、離婚或身為媽媽的佳麗參賽。

菲律賓環球小姐選美是全國盛事，脫穎而出的佳麗將一舉成名，成為鎂光燈焦點，拍攝廣告、進軍演藝圈等機會接踵而來。

另外，菲律賓佳麗是國際選美大賽常勝軍，至今共4位佳麗奪得環球小姐（Miss Universe）冠軍。

菲律賓環球小姐（MUPH）主辦單位昨天在臉書（Facebook）宣布明年大賽報名開跑，只要是18到27歲的菲律賓女性公民，不論婚姻狀況皆可報名，且無身高限制，意思是已婚、離婚、懷孕或有孩子的佳麗皆可參賽。

這則貼文一天內獲得2萬4500多個讚。

環球小姐選美明年將邁入第72屆。環球小姐選美組織總裁許卡特（Paula Shugart）9月接受菲律賓ABS-CBN新聞台訪問表示，下屆比賽不再限制參賽佳麗必須單身且沒有小孩。

許卡特說：「女性如今能夠擁有家庭、擁有工作、成為代言人。我們不應該說：『妳不能做這件事。』」

她說：「如果某人認為自己可以勝任這項工作，我們不希望排除她們競爭（的機會）。她們必須能勝任環球小姐的工作，無論她們是否有家庭。」

菲律賓和義大利混血、來自馬尼拉都會區巴賽市（Pasay）的24歲模特兒寇蒂西（Celeste Cortesi）4月奪下2022年菲律賓環球小姐寶座，明年1月將代表菲律賓赴美國紐奧良參加第71屆環球小姐大賽。（編輯：郭中翰）1111108