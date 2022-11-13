習近平將訪沙國 貿易與區域安全為優先要務

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（中央社埃及夏姆錫克12日綜合外電報導）中國國家主席習近平即將訪問沙烏地阿拉伯之際，沙烏地阿拉伯外交部長朱貝爾（Adel Al-Jubeir）今天表示，加強貿易關係和區域安全將是優先要務。

路透社報導，兩名消息人士說，習近平預計將於12月訪問沙國；習近平此行正值沙烏地阿拉伯和美國因石油供應爭議，以及美方憂心波斯灣阿拉伯國家和中國日益加強合作而關係緊張。

朱貝爾沒有透露習近平來訪的細節，但表示這種訪問在中、沙領袖之間實屬「正常」。

他在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）場邊告訴路透社：「中國是沙烏地阿拉伯最大的貿易夥伴，我們在中國有巨額投資，而中國在沙烏地阿拉伯也有巨額投資。」

朱貝爾說：「這些訪問並不罕見。與我們的其他貿易和戰略夥伴一樣，無論美國、英國、法國、德國，這是國家往來。」

兩名消息人士表示，習近平預料將於12月的下半個月訪問沙國，並與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6國領袖一起出席中國-波斯灣峰會，以及與其他阿拉伯國家領袖計劃進行的第2場峰會。

當被問到有關這次訪問的優先要務時，同時也身為沙國氣候特使的朱貝爾說，沙國關注這個區域和世界的穩定與安全，如何進一步增進兩國間的貿易和投資，以及就國際關係而言，如今氣候問題成為關鍵議程。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111113