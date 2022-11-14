土耳其爆炸釀6死53傷 總統定調為攻擊指女性涉案

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）土耳其伊斯坦堡今天發生爆炸，總統艾爾段將事件定調為「攻擊」，並稱爆炸造成6死及53傷，可能是由一名女性所為。

土耳其第一大城伊斯坦堡的獨立大街（Istiklal Avenue）今天下午4時20分左右發生爆炸。民眾於推特上發布的影片可見，爆炸發生後，驚慌失措的人群尖叫逃離現場，數人倒地。當地部分商家暫時將鐵門拉下，警方已封鎖事發現場並進行交通管制。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）晚間於記者會上表示，死傷人數可能還會升高，醫院已進行必要作業，這些傷者很快就會出院。

他說：「如果我們說這一定是恐怖主義，那可能有誤。」但是根據州長提供的最初事態發展及第一手資訊，有恐怖主義的跡象。目前掌握到一名女性涉案。

艾爾段譴責這起攻擊，並稱相關部門正在竭力找出肇事者。伊斯坦堡首席檢察官辦公室宣布，已對爆炸案展開調查。有5名檢察官被指派處理這起事件。

爆炸發生1個小時內，監管機構土耳其廣播電視最高委員會（RTUK）下令各新聞單位暫時禁止報導事件，以避免媒體播放爆炸發生當時或之後的影像。瀏覽社群媒體如臉書及推特等的網速也變慢。

2015年至2017年間，土耳其曾持續遭受伊斯蘭國（Islamic State）聖戰士與庫德族好戰分子攻擊。（編輯：林治平）1111114