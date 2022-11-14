拜習會後記者會 拜登：不認為中國會立即犯台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印尼努沙杜阿14日綜合外電報導）美國總統拜登今天與中國國家主席習近平在印尼舉行會談。拜登會後告訴記者，他在會談時堅持美國的「一中政策」沒有改變，而他不認為中方有任何立即入侵台灣的意圖。

英國廣播公司（BBC）報導，拜登被記者問及的第一個問題是，他是否相信與中國的新冷戰可以避免，尤其是關乎台灣議題，以及他是否相信中國正準備入侵台灣。拜登也被問及他是否對中國提出任何特定警告。

拜登回答說：「我絕對相信，不會有新冷戰…我不認為中方有任何立即入侵台灣的意圖。」拜登還說，他已表明，美國對台政策完全沒有改變，美國希望看到問題「和平解決」。

拜登表示：「我相信（習近平）完全了解我在說什麼。」

被問及中國是否有能力說服北韓不要進行新的核武測試，拜登則回答，他很難斷言中國可以控制北韓，但中國「有義務嘗試」阻止核試。

拜登說，若北韓進行任何核試，美國「將採取一些較為防禦性的行動」。他澄清這些動作不是針對中國，而是為了向北韓傳遞訊號。

拜登隨後表示：「我言出必行。」他還強調，避免「誤解」美國與中國的意圖很重要。

拜登也盛讚烏克蘭最近從俄羅斯部隊手中收復赫松市（Kherson）是「重大勝利」。

拜登說，他要為烏克蘭人民的勇氣、決心與能力鼓掌，雖然在冬天進展會變慢一些，但他有信心俄羅斯無法占領烏克蘭。（譯者：陳正健、楊昭彥/核稿：林治平）1111114