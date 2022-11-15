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歐盟稱將加強減碳努力 不因俄烏戰爭退縮

2022/11/15 21:20
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（中央社埃及夏姆錫克15日綜合外電報導）歐洲聯盟今天在聯合國氣候會議中誓言，歐盟將加強減碳努力，堅稱不會因為俄烏戰爭而「退縮」。

法新社報導，已重新擬定溫室廢氣排放限制計畫的歐盟表示，現已超越在2030年結束前減少排放55%的最初計畫，代之以較1990年排放規模減少57%以上的新目標。

歐盟執行委員會副主席堤孟思（Frans Timmermans）告訴在埃及濱海勝地夏姆錫克（Frans Timmermans）出席氣候會議的代表：「歐盟在此次會議中是要前進，而非後退。」

堤孟思否認歐盟因礦物燃料出口國俄羅斯入侵烏克蘭而「急著搶天然氣」。他說：「所以不要相信會場內外有關歐盟正在退縮的論調。」

環保人士表示，歐盟宣布的新目標不夠遠大。歐洲氣候行動網（CAN-E）成員馬蒂內利（Chiara Martinelli）說：「今天在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）上宣布的這種小幅度減碳，未能公平因應首當其衝、最易受影響國家所發出的呼聲。」

馬蒂內利質疑：「排放溫室廢氣劣跡斑斑的歐盟各國若不率先採取行動以緩和氣候變遷，那還有誰會這麼做？」

歐洲環保署（EEA）10月曾警告，歐洲無法達成前述目標，因為後疫情時代經濟復甦，2021年廢氣排放量已再度增加。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111115

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