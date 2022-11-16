中澳領導人會談 習近平：應改善雙邊關係

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）中國國家主席習近平昨與澳洲總理艾班尼斯舉行會談。習近平表示，過去幾年，中澳關係遇到困難，這是中方不願看到的，並稱應該改善中澳關係。

習近平與艾班尼斯（Anthony Albanese）在印尼峇里島（Bali）舉行的20國集團（G20）峰會進行場邊會談。

根據中國外交部網站的新聞稿，習近平表示，中澳關係曾長期走在中國同發達國家關係前列，值得雙方珍惜。

習近平強調，過去幾年，中澳關係遇到困難，「這是我們不願看到的」。中澳兩國同為亞太地區重要國家，應該改善、維護、發展好兩國關係，這不僅符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界和平與發展。

習近平也說，今年是中澳建交50週年。兩國關係走向成熟穩定，首先應體現在正確看待彼此的差異和分歧。要超越分歧，相互尊重，互利共贏，這是兩國關係實現穩定發展的關鍵。

他說，中澳之間從來沒有根本利害衝突，有的是兩國人民傳統友誼和高度互補的經濟結構。中方重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願。

他說，雙方應該總結經驗教訓，探討如何推動兩國關係重回正確軌道並可持續地向前發展。雙方經貿合作潛力巨大，希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供良好營商環境。

根據中國外交部的新聞稿，艾班尼斯指出，澳中全面戰略夥伴關係符合雙方共同利益。澳方願同中方共同努力，透過建設性、坦誠對話溝通縮小分歧，推動澳中關係穩定發展，並就應對氣候變化、經貿等重要問題開展更多合作。

路透社報導，艾班尼斯與習近平討論了貿易與人權議題，這次會談是中澳兩國邁向穩定關係的重要一步；法新社指出，這次談話僅持續32分鐘，但標誌著外交上的重大轉變。（編輯：唐佩君）1111116