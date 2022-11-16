伊朗2019鎮壓週年抗議擴大 官員稱法情報員被捕

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）人權團體表示，伊朗安全部隊昨天開槍殺害至少3名抗議人士。庫德族女子艾米尼之死在伊朗各地引發的示威活動，在2019年血腥鎮壓週年之際擴大蔓延，當局稱逮捕數名法國情報員。

庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）9月中旬被控違反基於伊斯蘭教律法（Sharia law）的嚴格女性著裝規定被捕，於拘留期間死亡，在伊朗各地掀起抗議浪潮。

法新社報導，抗議人士響應紀念2019年當局血腥鎮壓遇害人士，替艾米尼抗議活動注入新動能。

根據經查證影片，抗議者在首都德黑蘭占據了薩納特廣場（Sanat Square）路口，並高喊著「自由」、「自由」。

阿巴斯（Bandar Abbas）和希拉茲（Shiraz）等其他城市也陸續有人現身，現場可以看到婦女揮舞著她們的頭巾。

根據1500tasvir社群媒體監督頻道，隨著夜幕低垂，越來越多人湧向首都街頭，其中一些人圍繞著篝火聚集，高喊「獨裁者去死」（Death to the dictator）。

其他的影片則顯示，隨著活動持續到晚上，多個城市的抗議人士和安全部隊爆發爭執。

位於挪威的人權團體Hengaw告訴法新社：「政府部隊在大多數發生騷亂的城市直接開火，像是薩南達治 （Sanandaj）、岡雅蘭（Kamyaran）和克爾曼沙（Kermanshah）。」

Hengaw說，「目前有3人喪生，2人在薩南達治，1人在岡雅蘭」。Hengaw還說，現在正在查證更多人遇害的報導。

聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）呼籲伊朗，立即釋放數以千計因參與和平示威活動而被捕的人士。

路透社報導，伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）今天告訴國營電視台，多名法國情報人員涉及伊朗抗議遭到逮捕。

伊朗指控西方敵國煽動庫德族女子艾米尼之死引發的抗議潮。

瓦希迪說：「暴動中有外籍人士被捕，其中一些人扮演重要角色。有些人來自法國情報單位，他們將依法受到處置。」

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）未立即回應尋求評論的要求。

柯隆納上週表示，總共有7名法國公民在伊朗遭拘禁。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111116