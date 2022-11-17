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賀錦麗將晤小馬可仕 菲駐美大使：料談台灣

2022/11/17 13:13
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（中央社馬尼拉17日綜合外電報導）菲律賓駐美大使羅慕德斯今天表示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）下週會晤菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）時，料將提到台海緊張局勢。

羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）透過電話告訴路透社：「我相信他們會談及台灣局勢。」羅慕德斯還說，菲律賓希望在美中和平共處狀態中發揮作用。

路透社報導，羅慕德斯表示，賀錦麗很可能會針對美國總統拜登和中國國家主席習近平本週在印尼「20國集團」（G20）峰會場邊的3小時會談「做一番相當不錯的簡報」。

羅慕德斯說：「台灣的狀況將影響整個東南亞國家協會（ASEAN）區域。如果台灣發生衝突，沒有人能倖免。」

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不具名的美國高層官員昨天說明賀錦麗赴泰國曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC）及之後赴菲律賓的訪問行程。

這名官員說，賀錦麗預計在亞太經合會期間與其他經濟領袖進行場邊會談，19日與泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）雙邊會談，20日晚間抵達馬尼拉，21日會見副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），並與小馬可仕雙邊會談。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111117

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